İP MAN 4’E HONG KONG GİŞESİNDE PROTESTO!

F.Vural YILMAZ

Ip Man 4, olaylı başladı! Filmin vizyona girmesiyle birlikte gişede başarılı bir başlangıç yapmış olmasına rağmen, Çin-Hong Kong arasındaki gerilim patlak verdi. Hong Kong’da protestocular, filmi boykot ederek filmseverlerin Ip Man 4’e gitmesine engel olmaya çalıştı.

‘Ip Man 4: The Final’, adından da anlaşılacağı gibi serinin son filmi… Final, Çin ve Tayvan genelinde gişe rekorları kırıyor olsa da Hong Kong’da aynı çıkışı yapmasına barikat kurdular. Protestocuları tetikleyen asıl mevzu oyuncu ve yapımcılarının Pekin yanlısı duruşları etkili olurken Hong Kong gişelerinde aynı başarıyı yakalanamadı.