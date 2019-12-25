  • Anasayfa/
  • Flaş/
  • İP MAN 4’E HONG KONG GİŞESİNDE PROTESTO!
  • /

    25 Aralık 2019

    tarihinde eklendi.

İP MAN 4’E HONG KONG GİŞESİNDE PROTESTO!

SİYAHKUŞAK
F.Vural YILMAZ
Ip Man 4, olaylı başladı! Filmin vizyona girmesiyle birlikte gişede başarılı bir başlangıç yapmış olmasına rağmen, Çin-Hong Kong arasındaki gerilim patlak verdi. Hong Kong’da protestocular, filmi boykot ederek filmseverlerin Ip Man 4’e gitmesine engel olmaya çalıştı.
‘Ip Man 4: The Final’, adından da anlaşılacağı gibi serinin son filmi… Final, Çin ve Tayvan genelinde gişe rekorları kırıyor olsa da Hong Kong’da aynı çıkışı yapmasına barikat kurdular. Protestocuları tetikleyen asıl mevzu oyuncu ve yapımcılarının Pekin yanlısı duruşları etkili olurken Hong Kong gişelerinde aynı başarıyı yakalanamadı.
Protestolar bilgi kaynaklı Reddit tarzı bir forum olan LIHKG kullanıcıları tarafından düğmeye basıldı. Hong Kong’da yaşanan demokrasi yanlısı protestocuların kullandığı önemli iletişim kanallarından biri olan forum Ip Man 4 için kullanıldı. Protestocular izlemedikleri gibi birde sosyal medyada film hakkında insanların filme gitmesine engel olmaya çalışıyorlar. Filmin içi ve kamera arkasındaki bazı aktörlerin Pekin yanlısı görüşleri gişede soğuk rüzgarlar estirdi.
Benzer İçerikler
Ip Man 4: Final, Kung Fu ustası Ip Man’ın kendisini Amerika’da bir mücadele içerisinde bulmasını anlatıyor.
Haberler Ip Man 4: Final, Kung Fu ustası Ip Man’ın kendisini Amerika’da bir mücadele içerisinde bulmasını anlatıyor.
SPOR AHLAKI VE BİLİNÇLİ TOPLUM
Karate SPOR AHLAKI VE BİLİNÇLİ TOPLUM
TKF Başkanı Esat Delihasan, “Camianın Desteği Çok Önemli.”
Haberler TKF Başkanı Esat Delihasan, “Camianın Desteği Çok Önemli.”
Tokyo 2020’ye Doğru; TKF Başkanı Esat Delihasan, Sporstv’ye Konuk Oldu
Manşet Tokyo 2020’ye Doğru; TKF Başkanı Esat Delihasan, Sporstv’ye Konuk Oldu
SPORDA, SPORCUDA ÖRNEKLİK
Flaş SPORDA, SPORCUDA ÖRNEKLİK
Türk Sporunda Yeni Bir Sayfa…
Çok özel Türk Sporunda Yeni Bir Sayfa…
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !