İP MAN 4’E HONG KONG GİŞESİNDE PROTESTO!

F.Vural YILMAZ
Ip Man 4, olaylı başladı! Filmin vizyona girmesiyle birlikte gişede başarılı bir başlangıç yapmış olmasına rağmen, Çin-Hong Kong arasındaki gerilim patlak verdi. Hong Kong’da protestocular, filmi boykot ederek filmseverlerin Ip Man 4’e gitmesine engel olmaya çalıştı.
‘Ip Man 4: The Final’, adından da anlaşılacağı gibi serinin son filmi… Final, Çin ve Tayvan genelinde gişe rekorları kırıyor olsa da Hong Kong’da aynı çıkışı yapmasına barikat kurdular. Protestocuları tetikleyen asıl mevzu oyuncu ve yapımcılarının Pekin yanlısı duruşları etkili olurken Hong Kong gişelerinde aynı başarıyı yakalanamadı.
Protestolar bilgi kaynaklı Reddit tarzı bir forum olan LIHKG kullanıcıları tarafından düğmeye basıldı. Hong Kong’da yaşanan demokrasi yanlısı protestocuların kullandığı önemli iletişim kanallarından biri olan forum Ip Man 4 için kullanıldı. Protestocular izlemedikleri gibi birde sosyal medyada film hakkında insanların filme gitmesine engel olmaya çalışıyorlar. Filmin içi ve kamera arkasındaki bazı aktörlerin Pekin yanlısı görüşleri gişede soğuk rüzgarlar estirdi.