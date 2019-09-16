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  • Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda Cenk İldem bronz Madalyanın Sahibi Oldu
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    17 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda Cenk İldem bronz Madalyanın Sahibi Oldu

SİYAHKUŞAK

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 97 kilo grekoromende mücadele eden Cenk İldem, Gürcü rakibi Giorgi Melia’yı 4-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.  

Cenk İldem, Kazakistan’da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası’nda 97 kilo grekoromende dünya üçüncüsü olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Cenk İldem için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında, Salı günü altın madalya için güreşecek Rıza Kayaalp’e de başarı diledi.

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