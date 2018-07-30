Bunama Ve Tai Chi İlişkisi

İnsan beyni, kişinin yaşlılığı nedeniyle etkinliğini kaybetmiyor, etkinliğini kaybeden şey beyin değil, kişinin duygu durumudur. Birey eğer isterse duyularını açık tutarak beynini ömrünün sonuna kadar pırıl pırıl tutabilir.

Bilimsel araştırmalara göre; bunama ve unutkanlık gibi yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlıklar birden bire ortaya çıkmıyor. Bunlar, kişilerin yaşamı boyunca kendi elleriyle oluşturdukları bir sonuç aslında.

İnsan beyni, kişinin yaşlılığı nedeniyle etkinliğini kaybetmiyor, etkinliğini kaybeden şey beyin değil, kişinin duygu durumudur. Kişinin yaşama olan ilgisi ve araştırma isteği beyni sürekli canlı ve akışkan tutuyor. Birey eğer isterse duyularını açık tutarak beynini ömrünün sonuna kadar pırıl pırıl tutabilir. Beyni ayakta tutan ve canlı kılan şey bireyin dışarıya karşı olan ilgisi ve beynin kullanımıyla ilgili davranış kalıplarıdır.

TAİ CHİ adlı psiko/egzersiz sanatı beyin konusunda mükemmel bir uyarma işlevine sahiptir. Bu sanatın uygulayıcılara katacağı etkileri saymakla bitmez aslında. Binlerce yıl gerilerden bir dövüş ve savunma sanatı olarak gelip, çağımız insanına sağlık yönünden de fayda sağlayan bu kadim bilgelik sanatı mükemmel bir değerler sistemidir. Bu kadim sanatı öğrenerek yaşam boyu pırıl pırıl bir beyne sahip olabilirsiniz.

Mehmet Nesimi Yılmaz

Wushu antrenörü/ Tai chi ve Çigong eğitmeni