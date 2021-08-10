TOKYO 2020’DE MADALYA REKORU

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz – 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, bugün düzenlenen Kapanış Töreni ile sona erdi. Tokyo 2020, Olimpiyat tarihimizde en fazla sayıda madalya (13) kazandığımız Oyunlar oldu.

Olimpiyat Stadyumu’nda 8 Ağustos Pazar günü düzenlenen Kapanış Töreni’nde Türk Bayrağını Olimpiyat Şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli Taşadı. Göz alıcı ışık ve dans gösterilerinin düzenlendiği Törende Olimpiyat Bayrağı, bir sonraki Olimpiyat Oyunları’na 2024 yılında ev sahipliği yapacak olan Paris’e devredildi.

Tokyo 2020, ülkemizin Londra 1948’te kazandığı 12 madalyanın üzerine çıkarak, 13 madalya ile en çok sayıda madalyayı, en fazla spor dalında kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu. Türkiye Oyunları toplam madalya sayısı sıralamasında 20., altın madalya sıralamasında 35. olarak bitirdi.