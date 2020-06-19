Bakan Muharrem Kasapoğlu: “Federasyon Seçimleri İçin Hukukçular Çalışıyor…”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu.

Kasapoğlu, federasyon seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, hukukçuların süreci yürüttüğünü ifade etti.

Federasyonların seçim takvimine göre 2020 Olimpiyat Oyunları sonrası seçimlerini tamamlaması gerekirken, oyunların 2021’e ertelenmesi seçim süreçinde belirsizlik yarattı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçimler ile ilgili yaptığı açıklamada, hukukçuların süreci yürüttüğünü ifade etti.

Kasapoğlu’nun açıklamasında; “Federasyon seçimleriyle ilgili çalışıyoruz. Hukukçular süreci yürütüyor. İlk kez karşılaşılan bir durum. Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Öyle bir şey olmaz.”dedi.

Seçimler mevcut zaman dilimi içersinde bu yaz mı gerçekleşecek, yoksa ertelenen Olimpiyat oyunları sonuna mı kalacak? Bakan Kasapoğlu’nun ifadesine göre hukukcuların çalışmasının sonucu beklenecek.

Öte yandan seçim sürecine girilmesi nedeniyle Karate ve Boks federasyonlarında adaylar yaptıkları basın toplantıları ile adaylıklarını açıklamıştı. Karatede Aslan Abit Uğuz, Boksta Selçuk Aydın göreve talip olduklarını açıklamışlardı.