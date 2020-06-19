  • Anasayfa/
  • Aikido/
  • Bakan Muharrem Kasapoğlu: “Federasyon Seçimleri İçin Hukukçular Çalışıyor…”
  • /

    19 Haziran 2020

    tarihinde eklendi.

Bakan Muharrem Kasapoğlu: “Federasyon Seçimleri İçin Hukukçular Çalışıyor…”

SİYAHKUŞAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu.
Kasapoğlu, federasyon seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, hukukçuların süreci yürüttüğünü ifade etti.

Federasyonların seçim takvimine göre 2020 Olimpiyat Oyunları sonrası seçimlerini tamamlaması gerekirken, oyunların 2021’e ertelenmesi seçim süreçinde belirsizlik yarattı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçimler ile ilgili yaptığı açıklamada, hukukçuların süreci yürüttüğünü ifade etti.

Kasapoğlu’nun açıklamasında; “Federasyon seçimleriyle ilgili çalışıyoruz. Hukukçular süreci yürütüyor. İlk kez karşılaşılan bir durum. Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Öyle bir şey olmaz.”dedi.

Seçimler mevcut zaman dilimi içersinde bu yaz mı gerçekleşecek, yoksa ertelenen Olimpiyat oyunları sonuna mı kalacak? Bakan Kasapoğlu’nun ifadesine göre hukukcuların çalışmasının sonucu beklenecek.

Öte yandan seçim sürecine girilmesi nedeniyle Karate ve Boks federasyonlarında adaylar yaptıkları basın toplantıları ile adaylıklarını açıklamıştı. Karatede Aslan Abit Uğuz, Boksta Selçuk Aydın göreve talip olduklarını açıklamışlardı.

Benzer İçerikler
KARATE FEDERASYONU BAŞKAN ADAYI ASLAN ABİT UĞUZ’A ZİYARET…
Haberler KARATE FEDERASYONU BAŞKAN ADAYI ASLAN ABİT UĞUZ’A ZİYARET…
WUSHUNUN GELECEĞİ İÇİN YOL AYRIMI!
Haberler WUSHUNUN GELECEĞİ İÇİN YOL AYRIMI!
TWF: “İFTİRA KAMPANYASINA YENİLERİ EKLENDİ.”
Haberler TWF: “İFTİRA KAMPANYASINA YENİLERİ EKLENDİ.”
MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Haberler MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
TWF, Bağlı Branşların Antrenman Kuralları Hakkında Duyuru Yayınladı
Duyuru TWF, Bağlı Branşların Antrenman Kuralları Hakkında Duyuru Yayınladı
Muay Thai Khan Sistemi
Muay Thai Muay Thai Khan Sistemi
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !