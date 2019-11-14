Başkan Esat Delihasan, İl Protokolü Ziyaretlerine Devam Etti

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası nedeniyle Diyarbakır’da bulunan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, il protokolü ziyaretlerini şampiyonanın başlamasının ardından sürdürdü.

Başkan Esat Delihasan, bu kapsamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz’ı makamında ziyaret etti. Desteklerinden ve nazik misafirperverliğinden ötürü Eryılmaz’a teşekkür eden Başkan Esat Delihasan, 15 Kasım Cuma günü yapılacak açılış seremonisine de davet etti.

Ziyarette Başkan Esat Delihasan’a, TKF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kör ile Karate Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha eşlik etti.