Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası Gün Sayıyor!

Kocaeli’de 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası öncesi kamp çalışmalarına devam eden Karate Milli Takımı, şampiyonanın yapılacağı ilde son hazırlıklarını tamamlıyor.

Kocaeli’de gerçekleşecek Büyükler Avrupa Şampiyonası gün sayarken hazırlıklarını sürdüren Karate Milli Takımı, gözünü zirveye dikti. Geçtiğimiz yıl Fransa’da düzenlenen şampiyonayı 12 madalya ile tamamlayarak şampiyona rekoru kıran Ay-Yıldızlı ekip bu kez madalya sayısını artırmak istiyor. Milli Takım ev sahibi olmanın avantajıyla genel klasmanda ilk sırayı hedefliyor.

Kocaeli’de bulunan Luxor Garden Hotel’de kamp çalışmalarına devam eden Karate Milli Takımı, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Murat Delihasan: “Yeni rekorlar hedefliyoruz”

Takımın genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizdi. Kamp dönemi içerisinde hazırlık turnuvalarına katıldıklarını da ifade eden Murat Delihasan, “Milli takımın son durumuna baktığımızda her şey iyi gidiyor. Sporcularımız oldukça moralli bir şekilde şampiyonaya hazırlanıyor. Bu dönem içerisinde katıldığımız hazırlık turnuvalarında performansların umut verici olduğunu gördük. Şimdi önümüzde Fas var. Orada katılacağımız turnuvada takımın son durumunu görüp Avrupa Şampiyonası kadrosunu tam anlamıyla belirleyeceğiz” diye konuştu.

“Hedefimiz her turnuvada bir öncekinden daha iyi sonuçlar almaktır.”

Son Avrupa Şampiyonası’nda 12 madalya ile rekor kırdıklarını hatırlatan teknik direktör, “Hedefimiz her turnuvada bir öncekinden daha iyi sonuçlar almaktır. Burada da Fransa’da elde ettiğimiz 12 madalyanın üstüne çıkmak ve yeni rekorlara imza atmak istiyoruz. Yeni bir teknik ekiple yola çıktık. Tüm hocalarımız dünya karatesinde önemli işlere imza atmış insanlar. Onların bilgi ve tecrübeleriyle takımımız yeni başarılar yakalayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Fransa’da altın madalya kazanan Uğur Aktaş’ın kendini kanıtlamış bir sporcu olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, “Uğur bu seviyede Avrupa’nın en iyisi olduğunu ispat etti. Şimdi rakipleri onu çok iyi biliyor ve onun için hazırlanıyor. Performansını yükselttiği taktirde aynı başarıyı yakalayabileceğine güveniyorum.” değerlendirmelerinde bulundu.

Uğur Aktaş: “Unvanımı korumak istiyorum”

Geçtiğimiz yıl Fransa’da Avrupa Şampiyonu olan Uğur Aktaş, Kocaeli’deki organizasyonda unvanını korumak istediğini belirtti.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizen son şampiyon Aktaş, “Kamp çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu dönem içerisinde birçok hazırlık turnuvasına katıldık ve iyi sonuçlar aldık. Kocaeli’de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız” değerlendirmelerinde bulundu.

Kocaeli’de unvanını korumak için tatamiye çıkacağını belirten Uğur Aktaş, “Geçen yıl nasıl antrenman yaptığımı biliyorum ve buna göre çalışmalarıma devam ediyorum. Rakiplerimin bana özel hazırlandığının farkındayım ama bu beni korkutmuyor. Önceki yıla baktığım zaman hatalarımı ve eksiklerimi kolayca görebiliyorum” diye konuştu.

Ev sahibi olmanın kendileri için bir avantaj olduğunu ifade eden Aktaş, “Kendi seyircimizin önünde maç yapacak olmamız bizim için büyük avantaj. Türk milletine genel klasmanda şampiyonluk sevincini yaşatmak istiyoruz” dedi.