Çeyrek Finalde Tazegülemedik!

Milli Taekwondocu Servet Tazegül Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda Çeyrek finalde Rus Alexey Denisenko’ya 19-6 kaybetmesi şok etkisi yaptı! Sporcumuzun rakibi finale yükselince bronz madalya için repesaj maçı yapmaya hak kazandı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Carioca Arena’da yapılan Taekwondo müsabakalarında, Servet Tazegül ile Denisenko çeyrek final mücadelesinde karşılaştı.

Rio Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 68 Kg sıkletinde mücadele eden Servet Tazegül ilk maçında Şili’den Ignacio Morales ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sporcumuz, rakibini 14-1 sayı üstünlüğü ile geçerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Rus Alexey Denisenko ile karşılaşan Tazegül, müsabakayı 19-6 kaybetmesine rağmen, Rus rakibi finale yükselince bronz madalya için repesaj maçı yapmaya hak kazandı.