Dubai’de Beş Dalda Madalya Mücadelesi

Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren Karate 1 Premier Lig’de sezonun ikinci etabı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde devam ediyor. Bu etabta Milli karatecilerimiz, pazar günü yapılacak finallerde beş dalda madalya mücadelesi verecek.

86 ülkeden 737 karatecinin mücadele edeceği organizasyonun ilk gününde kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, Karate 1 Premier Lig etabında üst üste ikinci finalini yakaladı. Milli karateci, finalde 2017 Kocaeli’de Avrupa Şampiyonu olan Ukraynalı Kateryna Kryva ile karşılaşacak.

Olimpik sıkleti olan +75 kiloda üçüncü sırada yer alan Uğur Aktaş, kumite 84 kiloda final yapma başarısı gösteren diğer sporcumuz oldu. Dünya üçüncüsü Milli karateci, yarı finalde İranlı Zabihollah Phoorshab’ı 2-0 yenerek finalde bir diğer İranlı Ali Fadakar’a rakip oldu.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’ın oluşturduğu Erkek Kata Takımımız da Dubai’de final biletini kapmayı başardı. Dünya beşincisi ve 2018 Avrupa üçüncüsü Milliler, Kuveyt karşısında şampiyonluk arayacak.

Tokyo 2020 yolunda puan toplayan Milli karatecilerimizden Merve Çoban ile Eray Şamdan da Dubai’de madalya mücadelesinin içinde olacak. Kumite 61 kiloda yarışan Merve, Rus Alana Kochieva’yı 2-1 yenerek repesaj finalinde İranlı Rozita AlipourKeshka ile eşleşti. Kumite 60 kilodaki temsilcimiz Eray Şamdan ise yarı finalde Kazak Darkhan Assadilov’a 1-0 kaybetti ve üçüncülük için İranlı Majid Hassanniaideilami ile karşılaşacak.