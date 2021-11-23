15. AVRUPA TAEKWONDO POOMSAE ŞAMPİYONASI’NDA 27 MADALYA

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Portekiz’in Seixal kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü ve son gününde 10 disiplinde mücadeleler yapıldı. Türkiye, üçüncü günü 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Türkiye, şampiyonayı toplamda 5 altın, 8 gümüş, 14 bronz toplam 27 madalyayla bitirdi.

Şampiyonanın ilk gününde 10 disiplinde mücadeleler yapıldı. Türkiye, ilk günü 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Şampiyona yarın 14 disiplinde mücadeleler ile devam edecek. İlk gün madalya kazanan sporcularımız şu şekilde:

Altın Madalya:

Kübra Dağlı & Emirhan Muran (Serbest stil 17 yaş üstü çift)

Mevlüt Pekcan (50 yaş altı erkekler bireysel)

Gümüş Madalya:

Dilan Yaprak Alan (Yıldız kızlar kadın bireysel)

Elif Aybüke Yılmaz (30 yaş altı kadın bireysel)

Bronz Madalya:

Mustafa Aydın (Yıldız erkekler bireysel)

Ali Kemal Ustabaş (30 yaş altı erkekler bireysel)

Ceyda Alkan & Hamid Arda Salta (Gençler çift)

Muhammed Çağrı Gülen (Serbest stil 17 yaş altı erkekler)

Pelin Düzen (Serbest stil 17 yaş altı kızlar)

Şampiyonanın ikinci gününde 14 disiplinde mücadeleler yapıldı. Türkiye, ikinci günü 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı. Türkiye, iki gün sonunda 5 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın son gününde 10 disiplinde mücadeleler yapılacak. İkinci gün madalya kazanan sporcularımız şu şekilde:

Altın Madalya:

Elif Aybüke Yılmaz & Büşra Deniz Yılmaz & Buse Yavuz (30 yaş altı kadın takım)

İlkay Tekin & Elif Soytürk Akın & Fatma Törehan (30 yaş üstü kadın takım)

Pelin Düzen & Burak Dilli (Serbest stil 17 yaş altı çift)

Gümüş Madalya:

Seyyid Burhaneddin Fırat (40 yaş altı erkekler bireysel)

Mustafa Yılmaz (60 yaş altı erkekler bireysel)

Aykut Taşgın (Serbest stil 17 yaş üstü bireysel)

Bronz Madalya:

Dilan Yaprak Alan & Mustafa Aydın (Yıldızlar çift)

Ali Kemal Ustabaş & Habip Okçu & Osman Şenel (30 yaş altı erkek takım)

Alper Sadıkoğlu & Hayri Temel Alper & Volkan Yalçınkaya (30 yaş üstü erkek takım)

Gülsena Karakuyulu (Serbest stil 17 yaş üstü bireysel)

Son gün madalya kazanan sporcularımız şu şekilde:

Gümüş Madalya:

Furkan Bayrak & Şevval Gül (30 yaş altı çift)

Fatih Sözkesen & Mehmet Berke Yıldız & Muhammet Emin Mavi (Yıldız erkek takım)

Şerif Kandırmış (65 yaş üstü erkekler bireysel)

Bronz Madalya:

Mustafa Yılmaz & Safiye Yalçın Türk (30 yaş üstü çift)

Beyzanur Çığrıkcı & Esma Yıldız & Eylül Sezgin (Genç kızlar takım)

İbrahim Yeşildağ (65 yaş altı erkekler bireysel)

Sevgican Yalçın (65 yaş üstü kadınlar bireysel)

Aykut Taşgın & Bünyamin Yavuz & Büşra Gamze Sabancı & Melike Çiçek & Yusuf Emre Akbıyık (Serbest stil karışık takım)