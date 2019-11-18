Türkiye Karate Federasyonu’nun 2019 faaliyet takviminde yer alan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, 14-17 Kasım tarihleri arasında ilk kez Diyarbakır’da düzenlendi.

Karatenin kalbi Diyarbakır’da attı. Federasyonu’nun 2019 faaliyet takviminde yer alan, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi.

Diyarbakır’da düzenlenen ilk Türkiye Şampiyonası olma özelliği taşıyan organizasyonda 1999 ila 2004 arası doğumlu sporcular yarışırken, 54 ilden 713 erkek, 562 bayan karateci bu mücadelenin içinde yer aldı. Seyrantepe Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda 33 ferdi dalda madalya dağıtıldı.

Türkiye Karate Federasyon Başkanı Esat Delihasan, Diyarbakır’da ilk kez düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası’nda görmüş oldukları ve ilgiden dolayı gururlandıklarını söyledi.

Başkan Esat Delihasan, “Diyarbakır’ın ilk Türkiye Şampiyonası, bunu yapmak da Karate Federasyonu’na nasip oldu. İlklerin federasyonuyuz ve ilklerden biri olmak bizi çok gururlandırdı. Geçmişteki kötü anılan Diyarbakır ile ilgili şehirde bulunan bir sporcumuzun paylaşımı bizi çok etkiledi. 15 yaşında olan sporcumuz, ‘Diyarbakır sana ön yargıyla geldim, çok özür diliyorum, ön yargıların hiçbirisi yok’ diye bir paylaşım yapmıştı. Bizim amacımız da bu ön yargıları kırmak olmuştu. Gerçekten gençlerin Diyarbakır’ın tarihini, kültürel güzelliklerini tanıtmaları çok güzel bir duygu. Gelen herkesin çok güzel duygularla buradan ayrıldığına inanıyorum. Başarılı bir organizasyonu geri bıraktık. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Sayın Valimize, İl Müdürlüğümüze ve Diyarbakır halkına çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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