Fotoğraflarla Martial Arts: “Her ay bir fotoğrafı vitrine taşıyoruz!”
Evet, her ay bir fotoğrafı vitrine taşıyoruz!
Savaş sanatlarında her ay bir kareyi seçiyoruz, vitrine taşıyoruz. Ve ilk seçimimiz 2017 Aralık ile başıyor! Bakın son 3 ay için hangi kareleri seçtik:
ŞUBAT*2018
*Botanlıoğlu’nun çalışması,
Eyüp Zafer Gökbilen: Ben bu resime bayılıyorum, hele Cennet sultanın bu bakışı harika, iste DO Sporlarındaki ayrılacalık bu , 41 Yılımızda beğendiğim resimlerden biri bu…
OCAK*2018
İki ayrı WT organizasyonundan iki Dai Sifu, Erdal Karaal ve Kenan Ataman.
Bu kareye Karaal’in yorumu; “Kardeşim ile istanbul buluşması, hoş gelmiş, sefalar vermiş.”
SİYAHKUŞAK: “Ne güzel, söze gerek yok, bu muhabbet her şeyi anlatıyor!”
ARALIK*2017
Bu fotoğraf yılın fotoğrafı olabilir !
Neden mi ?
Geliş muhteşem bir görüntü…
Güç, güven, kararlılık, birlik, beraberlik, emin adımlar, sporcunun etrafındaki ekip sporcuyu sağlama almış..
Ben değil! Biz geliyoruz ..
İşte budur !
*Hakan Alpay