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Fotoğraflarla Martial Arts: “Her ay bir fotoğrafı vitrine taşıyoruz!” 

10 Mart 2018 Cumartesi, 01:04
Martial Arts Vitrin Den

Evet, her ay bir fotoğrafı vitrine taşıyoruz! 
Savaş sanatlarında her ay bir kareyi seçiyoruz, vitrine taşıyoruz. Ve ilk seçimimiz 2017 Aralık ile başıyor! Bakın son 3 ay için hangi kareleri seçtik:

ŞUBAT*2018

Eyup Zafer Gokbilen
*Botanlıoğlu’nun çalışması,

Murat Botanlıoğlu: ”Do sporlarında bakış açısı”

Eyüp Zafer Gökbilen: Ben bu resime bayılıyorum, hele Cennet sultanın bu bakışı harika, iste DO Sporlarındaki ayrılacalık bu , 41 Yılımızda beğendiğim resimlerden biri bu…

OCAK*2018

E.Karaal K.Ataman
İki ayrı WT organizasyonundan iki Dai Sifu, Erdal Karaal ve Kenan Ataman.
Bu kareye Karaal’in yorumu; “Kardeşim ile istanbul buluşması, hoş gelmiş, sefalar vermiş.”
SİYAHKUŞAK: “Ne güzel, söze gerek yok, bu muhabbet her şeyi anlatıyor!”

ARALIK*2017

Hakan Alpay Vitrin Aralik

Bu fotoğraf yılın fotoğrafı olabilir !
Neden mi ?
Geliş muhteşem bir görüntü…
Güç, güven, kararlılık, birlik, beraberlik, emin adımlar, sporcunun etrafındaki ekip sporcuyu sağlama almış..
Ben değil! Biz geliyoruz ..
İşte budur !
*Hakan Alpay

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