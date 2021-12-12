TÜRKİYE PARA TAEKWONDO KADIN TAKIM SIRAALAMASINDA DÜNYA ŞAMPİYONU

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 43 ülkeden 263 sporcu katıldı. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere 13 madalya ile tamamladı. Türkiye, kadın takım sıralamasında dünya şampiyonu olmayı başardı. Ay-yıldızlı milliler, genel takım sıralamasında ise Rusya’nın ardından 2. sırayı alırken, İran 3. oldu.

Şampiyonanın ilk gününde K41 ve K44 kategorilerinde 5’er olmak üzere 10 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, ilk günü 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlaı’nda ülkemize gümüş madalya getiren Meryem Betül Çavdar, K44 52 kg finalinde Rusya’dan Anna Poddusbkaia’yı 14-7 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada, kadınlar K44 57 kg’da Gamze Gürdal, K44 47 kg’da Nurcihan Ekinci, K41 57 kg’da Fatma Atılmış ile erkekler K44 52 kg’da Alican Özcan ve K41 58 kg’da Muhammed Asbala gümüş madalya elde etti,

Erkekler K44 63 kg’da Mahmut Bozteke ve K41 63 kg’da Sabit Köse ile kadınlar K44 57 kg’da Tuğçe Şen bronz madalya kazanan isimler oldu.

Şampiyonanın ikinci ve son gününde K41 ve K44 kategorilerinde 5’er olmak üzere 10 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, son gün müsabakalarını 1 altın ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya ile noktaladı.

Milli sporcumuz Seçil Er, kadınlar K44 65 kg finalinde Brezilya’dan Leylianne Ramos dos Santos Samara’yı 12-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Erkekler K44 70 kg’da Fatih Çelik, K44 +80 kg’da Mehmet Sami Saraç ve K41 80 kg’da Yaşar Sami Gökbaba bronz madalya kazanan isimler oldu.