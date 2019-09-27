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  • Judo kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu Dünya Şampiyonu
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    27 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Judo kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu Dünya Şampiyonu

SİYAHKUŞAK

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nın üçüncü gününde tatamiye çıkan kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu dünya şampiyonu oldu.

Kazakistan’ın Almati kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde  tatamiye çıkan Habibe Afyonlu finalde en hızlı ipponunu Japon Airi Yazawa karşısında 23 saniyede elde ederek sıkletinde şampiyonluğunu ilan etti.

Habibe Afyonlu ilk turu bay geçerken çıktığı tüm maçlarını ipponla kazandı. İkinci maçında Kanadalı Emma Caldwell’ı, üçüncü turda Hollandalı J. Van Lieshait’i (shido) ile çeyrek finalde Hırvat Katarina Kristo’yu yarı finalde Belçikalı Alessia Corrao’yu geçerek finale yükseldi.

Afyonlu, finalde Japon Airi Yazawa karşısında galibiyeti  ipponla aldı. Rakibi karşısında 23 saniyede ipponla galip gelirken dünya şampiyonu oldu ve Türkiye’ye ikinci altın madalyasını kazandı.

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