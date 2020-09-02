Başpehlivan Hakkı Aygün Hayatını Kaybetti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi’nde gece geç saatlerde otomobiliyle ilerleyen Hakkı Aygün (25), aracını durdurduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vuruldu.

Gece 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen Aygün, bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Aygün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası çalışma başlatan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli U. C. S.’yi (20) gözaltına alarak soruşturma başlattı.

İki yıl önce de Hakkı Aygün Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu’ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı. Başpehlivan Aygün, hastanede bir süre tedavi görmüş ve ardından taburcu edilmişti.