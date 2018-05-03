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Güreşte bir madalya da Bediha Gün’den

03 Mayıs 2018 Perşembe, 20:27
Bedihagünbronzmadalya

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 55 kiloda Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.

Voitova’yı 10-0 sayı tuşuyla yenen Bediha, Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını elde etti.Şampiyonadaki ilk maçında Azerbaycanlı Solmaz Hashimzada’yı tuş eden Bediha, yarı finalde Polonyalı Roksana Marta Zasina’ya mağlup olmuştu.

”Şeytanın bacağını kırdım.”

Bediha, AA’ya yaptığı açıklamada, “Her seferinde çok çalışıyordum ama olmuyordu. Şeytanın bacağını kırdım. Kendime inanarak bazı zorlukları aştım ve sonunda madalyayı aldım. Çok mutluyum. Teknik ekibimiz çok iyi. Takım halinde tarih yazıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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