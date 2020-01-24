TAİ CHİ NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Mehmet Nesimi Yılmaz

Şöyle bir soru akla gelebilir: Dünyanın farklı ülkelerinde farklı stil, tarz ya da şekillerle çalışılan Tai Chi nedir? Özellikle son 20-25 yıla damgasını vuran ve filmlere dahi konu olan Tai chi nedir?

Dünya sağlık sisteminin giderek üzerine düştüğü; gerek psiko/egzersiz alanında gerekse de psiko/fizyoloji alanında öne çıkan Tai Chi nedir? Bunu toparlarsak Tai chi çalışmaları: Temel anlamda diyafram nefesine dayalı aero temelli ve ayakta yapılan bir psiko/egzersiz, fizyo/egzersiz sistemidir. Bu çalışma biçimi; Kasların, sinir ve damar sisteminin yanı sıra zihinsel bir faaliyet çalışmasıdır aynı zamanda. Bu sanat: Bilinen anlamda ÇİN ülkesine aittir ve binlerce yıllık geçmişe sahip bir egzersiz, dövüş ve meditasyon sistemidir. Bu sanatı, beden uzuvları eksik olanda yapabilir, omurgasında teller olanda, açık kalp ameliyatı geçiren de, yani herkes bu sanatı çalışabilir. Bu sanatı çalışmak için yumuşak tabanlı bir ayakkabı ve rahatça giyilen bir elbise yeterlidir. Bahçede, salonda, balkonda yani nerede canınız isterse orada çalışabilirsiniz. Kadim Çin dövüş ve meditasyon (arınma) sanatları olarak bilinen Şaolin sisteminin karşılığında yer alır.

‘Çin dövüş sanatlarının, herkes tarafından bilinen iki büyük okulu vardır: Bunlar Wudang ve Shaolin adlı kadim geleneklere sahip okullardır. Shaolin okulu, sertliği vurgulayarak bedendeki enerjinin, bedenin ve ruhun sertleşerek dışa doğru açığa çıkacağını savunur. Bu yüzden bu okulun oluşturduğu ekole: ‘DIŞ okul ekolü’ denir. Diğeri ise, Wudang okuludur.: Bu okul ise, yumuşaklığı vurgular ve buradaki çalışmalarla beden enerjisinin içeride yumuşayıp, yoğunlaşarak çoğalacağını savunur. Bu okulun ekolüne de ‘İÇ okul ekolü’ denir. Bu iki sistemin varlığı günümüzde WUSHU KUNG FU adıyla anılan sanatı ortaya çıkartmıştır.

Günümüzde TAİ CHİ sanatı, bir dövüş ve savunma sisteminden daha çok sağlık ve meditasyon alanında öne çıkmaya başlamıştır. Bu sanat düzenli olarak yapıldığında öncelikli olarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sanatı çalışanlar kolay kolay grip, nezle olmazlar. Kemik ve kas erimesini yavaşlatır. Kalp düzensizliğini zamanla düzene sokar, omurgada eğrilikler varsa (skolyoz) zamanla düzeltir, sinir sıkışmalarını, kanal daralmalarını zamanla açarak gerek kronik, gerekse de lokal ağrıları ortadan kaldırır. Ve bugün bilim insanlarının ısrarla altını çizdiği gibi, hafıza problemlerini hızla yoluna sokar. Tai chi sanatının her bir adımlaması farklı beden bölgelerine hitap ettiği için beynin tüm lobları sonuna kadar açıldığından, beyin faaliyetleri hızla açılmaya başlar.

Son olarak: Bu sanatı her nerede bulursanız hemen öğrenmeye bakın! Her derde deva denilen bu sanat için ne bir diploma, ne yaş, ne ırk, ne cinsiyet ne de ön yargıya gerek duyulmaz. Sadece ve sadece bu sanat çalışıldıkça öğrenilen, öğrenildikçe sevilen, sevildikçe bedeni, zihni ve ruhu aydınlatan yüzyılın şifa, sağlık ve meditasyon sanatıdır, diyebiliriz.

Hepinize Altınoluk/Edremit’ten selam ve sevgiler dilerim. Saygılarımla. BALIKESİR.22/01/2020

Mehmet Nesimi Yılmaz

Tai Chi Eğitmeni-Wushu kung Fu antrenörü