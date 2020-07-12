Türkiye Kata Şampiyonası Bursa’da Gerçekleşti

Türkiye Kata Şampiyonası, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Bursa’nın ev sahipliği yaptığı organizasyon Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleşen Türkiye Kata Şampiyonası ile Dünya karatesinin normalleşme dönemi start aldı. Bursa’da gerçekleşen şampiyonada madalyaalar sahibini buldu. Pandemi döneminin akabinde dojo ve salonlara getirilen çalışma izninden kısa bir süre sonra gerçekleşmesi normalleşme adına olumlu, hazırlık açısından kısa döneme denk geldi.

Kata Şampiyonası alınan tedbirler ile olumlu bir şekilde tamamlanırken Bursa’nın ev sahipliği yaptığı organizasyon, ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde gerçekleşti. Şampiyonaya 68 kulüpten 104 erkek, 87 bayan sporcu tatamiye çıkarak birincilik mücadelesi verdi.

Şampiyonanın ilk gününde ümit kategorisinde dereceye girenler belli oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Furkan Kaynar erkeklerde altın madalyanın sahibi olurken, bayanlarda ise Şule Zeynep Arslan ilk sırayı aldı. Bursa’dan Emre Bayram’ı mağlup eden Sabri Mert Mülhim kürsünün ilk sırasına çıkan isim oldu.

Şampiyonanın kapanış gününde 21 yaş altı kategorisinde dereceye giren isimler belli oldu. Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Keyda Nur Çolak, bayanlar final mücadelesinde Nilgün Mollaoğlu’nu yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler finalinde ise şampiyonluk Gaziantep’e gitti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kapanış günü şampiyonayı takip etti

Organizasyonun kapanış gününü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ile birlikte takip etti.

Bayanlarda dereceye giren isimlere madalyalarını Oktay Yılmaz takdim ederken, erkeklerde dereceye girenler madalyalarını Alinur Aktaş’ın elinden aldı.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a plaketi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yerel yönetimlerin spora desteklerinin önemli olduğunu vurgulayarak katkılarından ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti.

SONUÇLAR:

ÜMİT BAYANLAR

1- Şule Zeynep Arslan (İstanbul)

2- Tuana Irmak (İstanbul)

3- Esma Sıla Evsan (İstanbul)

3- Tuğçe Bilginsoy (İstanbul)

ÜMİT ERKEKLER

1- Furkan Kaynar (Ankara)

2- Ali Alhamidou (Gaziantep)

3- Muhammet Efe Yurtseven (Ankara)

3- Alparslan Küçükaltun (İstanbul)

GENÇ BAYANLAR

1- Menekşe Vardar (İzmir)

2- Şule Azra Akbulut (İstanbul)

3- Sinem Gül Duman (İzmir)

3- Hülyanur Şengül (İzmir)

GENÇ ERKEKLER

1- Görkem Aslan (Ankara)

2- Mustafa Önder Bütüner (İstanbul)

3- Hüseyin Altundal (Trabzon)

3- Metehan Yavaşoğlu (Ankara)

U21 BAYANLAR

1- Keyda Nur Çolak (Trabzon)

2- Nilgün Mollaoğlu (Trabzon)

3- Cahide Nur Duman (İzmir)

3- Nursena Akkurt (Gaziantep)

U21 ERKEKLER

1- Sabri Mert Mülhim (Gaziantep)

2- Emre Bayram (Bursa)

3- Mehmet Hamza İyik (İstanbul)

3- İbrahim Uğur (Bursa)