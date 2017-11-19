Türk taekwondosunun duayen ismi İsmet Iraz’ın cenazesi, Ankara’da toprağa verildi.

Ankara 19 Mayıs Stadı Kompleksi içinde yer alan İsmet Iraz Taekwondo Salonu’nun önünde düzenlenen törene, Iraz’ın ailesinin yanı sıra eski bakanlar Yücel Seçkiner, Ali Şevki Erek ve Ünal Erkan, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, federasyon başkanları, antrenörler, sporcular, basın mensupları ve spor camiasından sevenleri katıldı.

Şahin, “İsmet Iraz gibi bir hocanın öğrencisi olduğum için hep gurur duydum, duymaya da devam edeceğim.”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, törende yaptığı konuşmada, sadece taekwondonun değil Türk sporunun duayen isimlerinden birini kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, İsmet Iraz’ın tekvando sporunun Türkiye’de gelişimini sağlayan en önemli isim olduğunu söyledi. Başarılarıyla tüm dünyaya adını duyuran Türk tekvandosunun mimarının İsmet Iraz olduğunun altını çizen Şahin, “İsmet Iraz, sporculuğunun yanında teknik direktör olarak da önemli işlere imza attı. Onun gibi bir hocanın öğrencisi olduğum için hep gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Tekvandoda birçok nesil İsmet Iraz ile büyümüş, onun ahlakını ve kişiliğini örnek almıştır. Bizler, onun mirasını en iyi şekilde taşımak için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Baykan, “Elimizden gelen hatırasını yaşatmaktır ve boynumuzun borcudur.”

İsmet Iraz’ın kaybından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, “Sadece taekwondo ailesinin değil, Türk sporunun çok önemli bir duayenini ve Türk sporunun bir yapı taşını bugün ahirete uğurladık. Uzun süredir çektiği rahatsızlık sonunda Ahirete, cenabı Allah’ın taktiri gerçekleşti ve hepimizin tadacağı bu anı İsmet Iraz hocamız yaşadı. Hepimiz bu anı yaşayacağız ama geride hocamız gibi hoş seda bırakabilecek miyiz, hepimiz bu anı yaşayacağız da, geride yaptıklarımızla ahirete kadar anılabilecek miyiz ? Duaları alabilecek miyiz ? Ülkemizin dışarıya kapalı olduğu 1970’lerde Uzakdoğu’ya gidip Taekwondo branşını ayrıntıları ile öğrenip ülkemizin gençlerine öğretti. Taekwondo branşını ülkemize kazandırdı. Taekwondo branşı olimpiyatlara katıldığı tarihten bugüne madalya getiriyorsa bunu hocamıza borçluyuz. Spor yöneticilerinin sıkıntısını çeken aileleridir. Eşinden helallik istiyoruz. Elimizden gelen hatırasını yaşatmaktır ve boynumuzun borcudur” dedi.

Törende eski bakanlar Yücel Seçkiner, Ünal Erkan ve Ali Şevki Erek de yaptıkları konuşmalarla İsmet Iraz’ı andı.

İsmet Iraz için naaşı daha sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınan öğle namazına müteakip toprağa verildi. Iraz’ı son yolculuğunda Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Federasyon başkanları, ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.