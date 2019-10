Shannon Lee’den Quentin Tarantino’nun filmine Çin’de darbe!

Shannon Lee’nin başvurusunu dikkate alan Çin Ulusal Film İdaresi 25 Ekim’de bu ülkede gösterime girecek olan Bir Zamanlar… Hollywood’da (Once Upon a Time In Hollywood) yapımın yayımlanmasını süresiz olarak askıya aldı.

Shannon Lee, Quentin Tarantino’nun filmini babasını tartışmalı tasviri nedeniyle eleştiriyor, kendisine kamuoyundan bu konuda bazı desteklerin geldiği biliniyordu. Hollywood Reporter haberinde, Shannon Lee’nin filmin gösterimden çekilmesi için doğrudan Çin Ulusal Film İdaresi’ne başvurduğunu ve Tarantino’nun, babasını daha olumlu betimleyecek şekilde filmi kurgulamasını istediğini duyurdu.

Shannon Lee’nin başvurusunu dikkate alan Ulusal Film İdaresi 25 Ekim’de gösterime girecek yapımın yayımlanmasını süresiz olarak askıya aldı. Öte yandan filmin Çin dağıtımcısı Bona Film Group filmi değiştirmek için Tarantino ile bu konuda ne yapacağı merak konusu oldu. Özellikle vizyon tarihinin çok yakın olması, yeni kurgu olursa film yetişir mi? sorusunu gündeme getirdi.