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BOKSTA BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNALDE

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KARATE MİLLİ TAKIMI TOKYO’DA

48 okunma — 29 Temmuz 2021 12:52
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SİYAHKUŞAK

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Tokyo 2020’de kota alan 7 sporcumuz ile mücadele edecek Karate Milli Takımımız, Japonya’ya gitti. Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, “Olimpiyatlarda elde edeceğimiz sonuçlarla Türkiye’nin gururu olmak istiyoruz” dedi.

 

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’nin en büyük madalya umudu karatecilerimiz Japonya’ya gitti. Perşembe sabahı erken saatlerde THY uçağıyla Tokyo’ya uçan Karate Milli Takımı kafilesinde yedi sporcu ve üç antrenör yer aldı. Antrenörler Haldun Alagaş ve İsmail Hakkı Şen ise Cuma günü Tokyo’ya gidecek.

Karate Milli Takımı kafilesini Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, yöneticiler Adem Pehlivan ve Muhlis Can ile Milli Takım Psikolojik Danışmanı Hakan Kolayiş uğurladı. Seyahat öncesi sporcularla bir süre sohbet eden Mehmet Kör, Tokyo’da bir kez daha Türkiye’nin gururu olmak istediklerini söyledi. Nisan ayında hayatını kaybeden merhum başkan Esat Delihasan’ın en büyük hayalinin ‘olimpiyat madalyası’ olduğunu belirten Kör, “Orada kazanacağımız madalyalarla merhum başkanımızın ruhunu da şad etmek istiyoruz. Sporcularımız ve teknik heyetimize güveniyoruz. Onlar bunu daha önce defalarca başardı, Japonya’da da ülkemiz adına en iyi sonucu alacaklarına inanıyoruz” dedi.

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