VEDAT ALBAYRAK’TAN ALTİN MADALYA

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VEDAT ALBAYRAK’TAN ALTİN MADALYA

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TAEKWONDODA METİN ŞAHİN İLE YOLA DEVAM

191 okunma — 07 Kasım 2021 22:18
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SİYAHKUŞAK

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Türkiye Taekwondo Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu’nda Metin Şahin ile Bahri Tanrıkulu yarıştı, Başkan güven tazeledi.  

Türkiye Taekwondo Federasyonu 5. Olağan Genel ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Oteli’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başka Metin Şahin ile Bahri Tanrıkulu yarıştı. Toplam 300 delegeden, 292’sinin oy kullandığı genel kurulda 180 oy alan Metin Şahin yeniden başkanlığa seçildi. Bahri Tanrıkulu 109 oyda kalırken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Metin Şahin başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda bulunan isimler şu şekilde:

Yönetim Kurulu asil: Oktay Duymaz, Yusuf Alperen Ayar, Recep Temtek, Zafer Çoktan, Zülküf Türkoğlu, M. Kemal Bilim, Seyfullah Özdemir, Agah Kaya, Mustafa Yavuz Tezcan, Bekir Karaman, Behzat Bayram, Fatih Kabadayı, Gökhan Taşdelen, Mustafa Öztürk

Yönetim Kurulu yedek: Atila Çelik, Ali Ziya Yalçınkaya, Murat Aytemiz, Halit Özadam, Murat Yılmazer, İsmail Aydın, Sadettin Toklu, Şemsettin Şahin, Erkan Albayrak, Gökay Budak, Şükrü Gümüşay, Murat Hikmet, Mehmet Altın, Hikmet Tekcan

Disiplin Kurulu asil: Mehmet Kenan Eren, Adnan Kurban, Alperen Odabaşı, Enes Günay, Osman Faik Salman

Disiplin Kurulu yedek: Hayri Çağatay Cengiz, Mehmet Ali Eser, Cihat Eser, Muhammet Tarık Gündoğdu, Kaan Eren

Denetleme Kurulu asil: Ahmet Coşgun, Fetih Ahmet Alparslan
Denetleme Kurulu yedek: Ahmet Şimşek, Yavuz Yılmaz Kart

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