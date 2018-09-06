Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Tatamide Buluştu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası 31 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

Karadeniz ile Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeleri bir araya getiren Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası yoğun bir katılımla düzenlendi. Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen şampiyonada beş ülkeden 1004 erkek, 849 bayan sporcu mücadele etti.

31 Ağustos Cuma günü yapılan şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, ilk kez bu seviyede bir organizasyon düzenleyen Fatsa’nın karate camiasına güzel bir ev sahipliği yaptığını belirterek, “Genç sporcuların gelişimi açısından önemli olan organizasyonun düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Fatsa Belediyesi’ne, Fatsa Kaymakamlığı’na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze, Ordu Valiliği’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fatsa 75. Yıl Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda madalyalar minik, yıldız, ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde dağıtıldı.