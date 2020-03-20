Federasyonları hayatımızın merkezine koyup kendimizi ona endeksleyerek bir ümit diyerek peşine koşuyoruz. Peki bugün başımıza gelen COVID-19 dan yediğimiz darbeden dolayı sıkıntıya düşen kulüplerimize ne fayda sağlıyor?

“El eli yıkar, El döner yüzü yıkar.”

Virüs bulaşmış bünye temizlenir mi?

Corona, COVID-19 (2019-nCoV Hastalığı) virüsü hayatı etkiledi ve yaşam şekillerini yeniden gözden geçirerek değiştirmeyi mecbur kıldı. Öyleki yılların alışkanlığı diyerek yapamadığımız bir çok uygulamamayı hemen yapmaya ve kendimizi virüsten korumaya çalışıyoruz ve Ümit ediyorum ki koruya bilir millet olarak daha fazla zarar görmeden bu virüs belasından da kurtulabiliriz az hasarla.

Hayatda virüs gibi sevmesekde istemesekde onunla yaşamaya ve fazla hasar almadan yaşamaya devam etmek zorundayız. Yapılması gereken ise COVID-19 da olduğu gibi alışkanlıkları hızlı değiştirmeli, dışarıda fazla dolaşmadan içerisi ile iletişimi güçlendirmeli aile olmanın önemini kavrayarak bir olmalıyız ki, virüs bulaşmış olsada az hasar ile atlatalım, hayat devam ediyor.

Spor da böyle değil mi?

Federasyonları hayatımızın merkezine koyup kendimizi ona endeksleyerek bir ümit diyerek peşine koşuyoruz. Bugün başımıza gelen COVID-19 dan yediğimiz darbeden dolayı sıkıntıya düşen kulüplerimize ne fayda sağlıyor peki? Hepiniz önce elinizi ve yüzünüzü yıkayın sonra en yakın kulüpler ile iletişime geçin, kendinizi federasyonlara karşı izole edin.

Daha fazla zarar görmeden bu COVID-19 belasını atlatabilenler ile tıpkı bir aile olarak yeniden eski değerlere dönerek artık “el eli yıkar el döner yüzü yıkar” ata sözünü düstur edinip yolumuza bakalım. Hangimizin gidiyor ise önce, kalan su dökmeye ve ellerini yıkamasına yardım etmeyi unutmasın…

Federasyon gelip yüzünüzü yıkamaz!

Virüsden de yok olup gidersiniz, bilesiniz.

Kemal YOLCU