OSU VE USS ARASINDAKİ TELAFFUZ FARKI

Halen geleneksel Japonca konuşma dilini kullanan çok insan var. Bunlar samurai dönemindeki konuşmalara denktir. Bu yüzden Osu kelimesi modern japonya da ve dünyada kullanılırken ağızdan çıkarken OSS diye duyulur. Yazılışı OSU’dur. Japonca da sondaki u belirsiz söylenir. Yani osu derken OSS der ve sondaki u harfini belirsizce ve üzerine basmadan söyleriz.

Japonca OSU saygıyı ifade eder. Osu kelimesi kişilerin telaffuzu ile değişkenlikler göstermektedir. Mesela japonya merkezde kibar dil kullanılırken, bazı yörelerde biraz daha sert üslup kullanılmaktadır.

Japonca OSU saygıyı ifade eder. Osu kelimesi kişilerin telaffuzu ile değişkenlikler göstermektedir. Mesela japonya merkezde kibar dil kullanılırken, bazı yörelerde biraz daha sert üslup kullanılmaktadır.

Japonca OSU saygıyı ifade eder. Osu kelimesi kişilerin telaffuzu ile değişkenlikler göstermektedir. Mesela japonya merkezde kibar dil kullanılırken, bazı yörelerde biraz daha sert üslup kullanılmaktadır.

İngilizce de sondaki bazı harflerin okunmaması gibi. (Smile diye yazılan kelimenin smayl diye okunuşu gibi)

İngilizce de sondaki bazı harflerin okunmaması gibi. (Smile diye yazılan kelimenin smayl diye okunuşu gibi)

Gelelim US mevzusuna:

Yukarıda yöresel telaffuzdan bahsetmiştim. Özellikle japonya da kyokushin branşında OSU kelimesi US, UŞ gibi telaffuz edilir.

Bunun sebebi ise sert konuşma dili kullanan samurailer gibidir.

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Kyokushin karate de biraz savaşçı ruhu ile komutlar verilir. Bu yüzden Osu kelimesini kullanırken samurailer gibi söylerler. Aslında yine Osu derler. Ancak: bu kez baştaki o harfini gırtlaktan o olarak okuduğunda u gibi çıkmaktadır. Dolayısı ile Osu gibi söylenir ve aslında ağızdan uss gibi çıkar.

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Ousu gibi konuşulduğu için ve gırtlaktan çıktığı için uss gibi duyulur.

Bu kyokushin karate ve benzeri köklü geleneğe sahip branşlar tarafından kullanılır.

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Yani bizdeki geliyom, geliyorum, Geliom, geliyum gibi bir durum. Dolayısı ile bir kişinin bunu söylerken geliyor olduğunu söylemesini hepimizin anladığı, ancak yöresel telaffuzdan dolayı onlarında yanlış olmadığını anlamamız gibidir.

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Savaş sanatının dili serttir. Mesela “yame” kelimesi gırtlaktan söylendiğinde farklı çıkmaktadır. Bu ise edo dönemindeki konuşma dilidir.

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Askerlikte hazır ol komutunu komutanların nasıl sert ve emir telaffuzu ile söylediği gibidir. Hazır ol dediğinde normal ve kibar bir haldir. HAZROL dendiğinde ortadaki ı harfi kullanılmadığında hızlı ve daha sert bir kelime çıkar. Bu bir savaş ve emir komutudur. Savaş sanatları da da yumuşak kelime kullanılmaz. Bu nedenle OSU kelimesini gırtlak ve geniz ile kullandığımız için USS gibi çıkmasının nedeni budur.

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Bizler kyokushin çalıştığımız dönemlerde dojolarda USS diyorduk. Japonya da dojolarda da US gibi söyleniyordu.

Sanırım konuyu anlamışsınızdır.

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Bunlar tamamen Japon Dili ile alakalı durumlardır. Bunu anlamak için japon savaş filmlerindeki konuşmalara dikkat ediniz. Ne kadar Kaba bir dille konuştuklarını görürsünüz. Bu bir savaşçı dili ve telaffuz şeklidir.