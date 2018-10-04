Karatede İlk Olimpik Heyecan Arjantin’de Yaşanacak

Karatede İlk olimpik heyecan 16-18 Ekim tarihleri arasında Arjantin’de yaşanacak. Ülkemizi temsil edecek olan Damla Ocak ve Enes Bulut, 3. Yaz Gençlik Olimpiyatları’nın yapılacağı Arjantin’e giderken Türk karatesini olimpiyatlarda temsil edecek ilk karateciler olacak.

Olimpiyat Oyunları programına dahil edilmesinin ardından karatede ilk olimpik heyecan Arjantin’de yaşanacak. Başkent Buenos Aires’te düzenlenecek 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi Damla Ocak ve Enes Bulut temsil edecek.

16-18 Ekim tarihlerinde yapılacak karate müsabakalarında Türk karatesinin Olimpiyat Oyunları’nda yarışacak ilk isimleri olarak tatamiye çıkacak Damla Bulut kumite 53 kiloda, Enes Bulut ise kumite +68 kiloda madalya mücadelesinin içinde olacak.

Sadece kumite yarışmalarının olacağı karatede erkekler 61, 68 ve +68 kilo, bayanlar ise 53, 59 ve +59 yarışacak. Her sıklette 8 sporcunun mücadele edeceği Buenos Aires 2018’de toplam 48 karateci bu heyecanı ilk kez yaşayacak.

Buenos Aires 2018 vizesini sıkletlerinde dünya sıralamasını ilk sırada tamamlayarak aldılar

Türk karatesinin 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’ndaki temsilcilerini Damla Ocak ve Enes Bulut, elde ettikleri başarılı sonuçlar ile sıkletlerinde dünya sıralamasını ilk sırada tamamlayarak Buenos Aires 2018 vizesi aldılar.

2017’yi gençler kumite 53 kiloda Dünya ikinciliği ile kapatan Damla Ocak, kumite 48 ve 53 kilonun birleştiği olimpik siklet kumite 53 kiloda 1860 puan ile ikinci olan Japon Rinka Tahata’nın önünde 2010 puan ile ilk sırada yer aldı. Kumite 76 kiloda Dünya üçüncüsü olan Enes Bulut ise 1980 puan toplarken,kumite 76 ve +76 kilonun birleştiği olimpik sıklet +68 kiloda, 1725 puan toplayan ikinci sıradaki Ferhat Demir’in önünde yer aldı.

Kaynak: TKF