Kata Puantaj sisteminde 7 Kritere 7 Masa Hakemi! WKF boş durmadı ve Sofya’da gerçekleşen Karate 1 Gençler Ligi Kata branşında Puantaj sistemini revize etti.

Haber: F.Vural YILMAZ

Dünya Karate Federasyonu (WKF), bu yıl uygulamaya koyduğu Karate 1 Gençler Ligi’nde ilk etap 25-27 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da start aldı. Gençlerin uluslararası müsabaka tecrübesini artırmak amacıyla Karate 1 kapsamında Premier Lig ve A Serisi turnuvalarından sonra Gençler Ligi’nin başlamasıyla yeni bir vitrin açıldı.

Bu arada WKF boş durmadı ve Sofya’da gerçekleşen Karate 1 Gençler Ligi Kata branşında Puantaj sistemini revize etti. Devrim gibi bir kararla 7 kritere 7 masa hakemi uygulamaya kondu. Her biri bir kriterden sorumlu olarak puan veriyor.

Fatih İnce: “Katada 7 kritere 7 masa hakemi harika bir uygulama olacak.”

Yeni Puantaj sistemini yazarımız Fatih İnce’ye sorduk. Uygulamayı olumlu bulan İnce, konuya açıklık getirdi:

“Yeni sistem, toplam puanların % 70 ve % 30’unu oluşturan, teknikler için bir puan ve sporcunun genel durumu için bir puan veren 7 hakemden oluşan bir panele dayanmakta. “En yüksek iki puan ve en düşük iki puanlar elenir ve böylece her bir kategoride üç puana ayrılır ve bu sayı, sporcunun aldığı toplam puan sayısına ulaşması için toplanır. Sonuç işte bu elde edilen puana göre ilan edilir.” diyor wkf açiklamasinda. İlk başta karmaşık gibi görünsede, artik olimpikleşen karatenin diğer ferdi sporlardaki gibi puanlanması, bence izleyenlerce de anlaşılır hale gelmesi esas alinmiş.”

“Duruslara (dachi) bakmakla görevli olan hakem arkadaşımız diğer hatalarla ilgilenmeyecek.”

“Saha-tatami dışında oturacak hakemlerden siralamaya göre, diyelim 1 numarali hakem spocunun duruşlarına

dikkat kesilecek, 2.numaralı hakem dengesine bakacak, 3. numaralı hakem el-ayak tekniklerine dikkat kesilecek, 4. numaralı hakem katanın genel duruma dikkat kesilecek, 5. numaralı hakem katanın açılımina focus olacak, 6. numaralı hakem katanın bir bütünlük içinde, ilgili karate stiline göre doğru uygulanıp uygulanmadığına focus olacak, 7. numarali hakem kata’nın inandırıcılığına, ciddiyetine dikkat kesilip, tıpkı aletli cimnastikte, buz dansında ve diğer ferdi sporlarda olduğu gibi electronic ortamda fikrini-görüşünü masadaki puanlama sistemine göre aynı anda puan verme işlemi gerçeklestirerek, sporcunun toplam puanı anons edilecek.”

“Burda hangi hakemin kime hangi puanı verdiği sporcular ve seyircilerce görsel olarak bilinmeyecek. Puan kaldırma yok. Yani kısaca özetlemek gerekirse; her hakem sadece kendi görmesini gereken kısma, kriterlere bakacak. Katadaki duruslara (dachi) bakmakla görevli olan hakem arkadaşımız diğer hatalarla ilgilenmeyecek.”