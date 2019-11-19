Usta Gazeteci Celal Demirbilek Hayatını Kaybetti

Usta gazeteci Celal Demirbilek vefat etti. Mesleğinin duayyen isimlerinden biri olan Demirbilek, dövüş sanatları ile ilgili yaptığı haberler ile basında camiamızın sesi olmuştu.

Bir süreden beri devam eden rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Celal Demirbilek gözlerini hayata yumması büyük üzüntü yarattı. Demirbilek’e Allah ‘tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ustamızın mekanı cennet olsun.

Demirbilek’in naaşı, yarın Yeşilyurt Camisi’ndeki öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Merkezefendi’deki Dedeler Mezarlığı’na defnedilecek.

Celal Demirbilek kimdir?

Bir çok gazetecilik ödülüde kazanan Demirbilek, 1953 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Demirbilek, Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Cumhuriyet, Hürriyet ve Karar gazetelerinin spor bölümlerinde görev yapan Celal Demirbilek, 1973’te Türkiye Spor Yazarları Derneğine üye oldu.

Demirbilek, uluslararası üç basın komisyonuna birden seçilen ilk Türk gazeteci ünvanına sahipti. Uluslararası Güreş Federasyonu Birliği Basın Konseyi, Dünya ve Avrupa Boks Birlikleri basın komisyonlarında görev almıştı.