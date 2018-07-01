Kim Jong-un Dövüş Sanatları İle Korunuyor

Kim Jong-un’un aracının etrafında etten duvar örerek koşan korumalarını gördü. Kore uzmanı Michael Madden Kim Jong-un ve korumaları hakkında bilgiler verdi.

Michael Madden ”Korumalara Çeşitli Dövüş Sanatları Öğretiliyor”.

Dünya bir kez daha, Singapur’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un aracının etrafında etten duvar örerek koşan korumalarını gördü. Ancak bu korumalar bir gösteriden çok öte bir şey, çünkü Kuzey Kore liderin güvenliği sözkonusu olduğunda hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Kuzey Kore uzmanı Michael Madden Kim Jong-un korumaları hakkında bilgiler verdi.

Kuzey Kore’de Kim’in korumaları üç farklı güvenlik dairesi oluşturuyor. Singapur’da bunun biraz değiştirilmiş bir versiyonu uygulandı ve herkesi gözü koyu takım elbiseli korumalardaydı.

Korumalar Kim’in limuzininin yanında koşuyolarlardı ve bu korumalar Merkezi Parti Ofisi Numara 6’nın ya da resmi adıyla Emir Subayları Ana Ofisi’nin bir parçası.

Korumalar ordu mensuplarından seçiliyor. Seçilme koşulları arasında Kim ile aşağı yukarı aynı boyda olma ve gözlerde herhangi bir bozukluk olmaması gerekiyor.

Ayrıca, keskin nişancılık ve dövüş sanatlarında iyi olduklarını sergileme şartı da var.

Son olarak, koruma çok ayrıntılı, iki kuşak öncesine kadar giden bir sicil taramasından da geçiriliyor. Emir Subayları Ana Ofisi’nin birçok üyesi Kim ailesiyle ya da ülkenin diğer seçkin aileleriyle akraba.

Koruma olma görevini kabul ettiklerinde (görevi reddetme şansları pek yok) yoğun bir eğitim programından geçiriliyorlar. Ordunun Özel Operasyon Güçleri’ninkine benzer bir eğitim alıyorlar.

Bu eğitimlerde, silah kullanma, iz kaybetme teknikleri ve çeşitli dövüş sanatları öğretiliyor.

İki Kore arasında tarihi zirve: Kuzey Kore lideri Kim’in korumaları da günün çok konuşulanları arasındaydı https://t.co/UDBJtRSmVY pic.twitter.com/cyClmulY3X — BBC News Türkçe (@bbcturkce) 27 Nisan 2018

BBC