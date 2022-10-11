SHİHAN MORİO HİGAONNA’DAN IOGKF’A VEDA!

İOGKF’un kurucusu Shihan Morio Higaonna organizasyondan ayrıldı! Flaş ayrılık gerçekleştiğimiz günlerde gerçekleşirken uluslararası arenada büyük yankı buldu!

Haber: Fatih İNCE

IOGKF’yi kuran Shihan Morio Higaonna(10.Dan) kurmuş olduğu organizasyondan istifa ettiğini duyurdu. Hemen ardından fazla bir gerekçe sunmadan kendi adına ve yine Okinawa’nın Naha şehrindeki dojo’sunun tabelasını, “Traditional Okinawan Goju-Ryu Federation” olarak değiştirdiğini ilan etti.

Bu olayın perde arkası şimdilik sır gibi saklanıyor ama, görünen o ki kıdemli hocaların ve İOGKF’de yönetimde söz sahibi olan başta Tetsuji Nakamura sensei’nin başhocalığını yaptığı dönemde bir takım sorunlar tavan yaptı. Higaonna Shihan’ın gelişmelerden haberinin olmayışı ve net ortamında dile getiriliyor olması hocanın yol haritasının değişmesine neden oldu.

Shihan Morio Higaonna ayrılığın ardından sürpriz bir şekilde ilk hamlesini yaparak dojo’sunun tabelasını, “Traditional Okinawan Goju-Ryu Federation” olarak değiştirdi.