MURAT DELİHASAN: ŞİMDİ HASAT ZAMANI

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi açıklama yapan Karate Milli Takım Teknik Direktörü Mutat Delihasan, “Kamp dönemini de problemsiz geçirdik. İnşallah sporcularımız Tokyo 2020’de hedefledikleri sonuçlara ulaşacak. Herkesin dualarını bekliyoruz” dedi.

Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan da üç yılı aşkın uzun bir maratonun sonuna geldiklerini söyledi. Tokyo 2020’de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Delihasan, “Hırvatistan’daki Avrupa Şampiyonası’nın ardından çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Kamp dönemini de problemsiz geçirdik. İnşallah sporcularımız Tokyo 2020’de hedefledikleri sonuçlara ulaşacak. Herkesin dualarını bekliyoruz” dedi.

Tokyo 2020’de karate müsabakaları 5-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak