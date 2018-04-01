Bu yıl 4. Sü düzenlenen “Sporun Devleri Buluşuyor” Ödül Törenlerinde Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Nagihan Kalyoncu en başarılı sporcu ödülüne layık görüldü.

Sporun Devleri Buluştu! Bu yıl 4. Sü düzenlenen Ödül Törenlerinde Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Nagihan Kalyoncu en başarılı sporcu ödülüne layık görüldü. Kıck Boks Federasyon Başkan Salim Kayıcı’nın bizzat katıldığı Ödül Törenine; Başbakan Yardımcı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr Osman Aşkın Bak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Genel Müdür Yardımcıları Murat Kocakaya ve Dursun Türk, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ve geceye renk katan halk sanatçısı Esat Kabaklı alınmış olan başarılı sonuçlardan dolayı Nagihan Kalyoncu’yu ve Kıck Boks Federasyonu Başkanı’nı tebrik ettiler.