AHMET AĞAOĞLU: “BUSENAZ SÜRMENELİ İLE ÜLKE OLARAK GURUR DUYDUK.”

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olimpiyatlarda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gurur duyduklarını söyledi. Kendi öz kaynağımızla finanse ederek başardığımız için de ayrıca mutluyuz” dedi.

Olimpiyat altın madalyalı boksörümüz Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme ile birlikte sporcusu olduğu Trabzonspor Kulübü’ne ziyarette bulundu. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcu Uğurcan, Berat ve Nwakaeme’nin de yer aldı. Ziyarette konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, Busenaz ile gurur duyduklarını söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli için “Ülke olarak gurur duyduk” dedi.

Ağaoğlu, “Dünyada yarım milyara yakın insan dört yıl süreyle yarışıp olimpiyatlara kota almaya çalışıyorlar. Bunlardan sadece 367’si altın madalya için mücadele ediyor. 4 yılda bir olması da değerini artırıyor. Busenaz’ı tekrar tebrik ediyoruz. Ülke olarak gurur duyduk ama Trabzon olarak daha farklı gurur duyduk. Amatör branşlara devletten destek almadan, kendi öz kaynağımızla finanse ederek başardığımız için de ayrıca mutluyuz” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Busenaz Sürmeneli’ye, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından da antrenörü Cahit Süme’ye teşekkür plaketi verildi.