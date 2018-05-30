Rusya’nın başkenti Moskova’daki Wushu Palas’da pes detirten olay! Başörtüsü nedeniyle sporcumuz Zeynep Akyüz için puanlama yapmayan hakemler adeta bir skandala imza attı.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Wushu Palas’da 16-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 17. Avrupa Wushu Şampiyonası’nda pes detirten olay! Milli Takım sporcumuz Zeynep Akyüz yasağın kaldırılmış olmasına rağmen başörtüsü nedeniyle hakemler puanlama yapmadı. Daha sonra mindere gelen Elif Akyüz’de hakemleri ve tribünleri selamlayarak alanı terk etti. Puanlama yapmayan nakemler adeta bir skandala imza attı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen organizasyonda, taolu kategorisindeki çeşitli disiplinlerde mindere çıkmaya hak kazanan Zeynep ve Elif Akyüz kardeşler, başörtüsü nedeniyle puan alamadı. Hakemler yasağın kaldırılmış olmasına rağmen başörtüsü nedeniyle puanlama yapmaması garip karşılandı. Tüm hareketleri doğru ve eksiksiz yapmasına rağmen görevli hakemler tarafından puan verilmemesi üzerine mindere gelen Elif Akyüz’ün hakemleri ve tribünleri selamlayarak alanı terk etti. Hakemlerin önyargılı tutumları Akyüz kardeşlerin emeğini hiçe saydı.

Buna rağmen Milli Takim şampiyonada 15 altın, 11 gümüş ve 18 bronz toplamda 44 madalya kazanarak şampiyonayı ikinci tamamladı.