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FLAŞ! MEDYADAN AVRUPA FATİHLERİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER…

28 okunma — 25 Mayıs 2021 00:57
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SİYAHKUŞAK

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Türk medyası Büyükler Karate Milli Takımı’nın 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda kazandığı şampiyonluğu az da olsa sayfalarına taşıdı. Dövüş sanatları camiamız ile yerel ve ulusal medyadan millilerimize övgü dolu başlıklar atıldı…

HÜRRİYET Spor Arena:
Avrupa Karate Şampiyonası’nda millilerden madalya yağmuru

Cumhuriyet:
Türkiye, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda genel klasman birincisi

AA:
Avrupa Karate Şampiyonası’nda millilerden madalya yağmuru

Face Gazete&Murat Botanlıoğlu:
Türkiye sizlerle gurur duyuyor

Milliyet SKORER:
Son dakika – Avrupa Karate Şampiyonası’nda Ali Sofuoğlu şampiyon oldu!

NTV Spor:
Avrupa Karate Şampiyonası’nda millilerden madalya yağmuru

Son Dakika:
Bravo çocuklar! Avrupa Karate Şampiyonası’ndan Türkiye’ye altın yağdı

Fanatik:
Karate Milli Takımı, tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor

Silivri Haber Ajansı:
Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na Türk damgası
Spor Active:
Türkiye Sizlerle Gurur Duyuyor

ULUSLARARASI:

Dünya Karate Federasyonu (WKF)
Türkiye tarihinin Euro Karate 2021’de en iyi madalya tablosu

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