FLAŞ! MEDYADAN AVRUPA FATİHLERİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER…

İSPANYA DİZ ÇÖKTÜ! ERKEK KATA MİLLİ TAKIMIMIZ ŞAMPİYON
Türk medyası Büyükler Karate Milli Takımı’nın 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda kazandığı şampiyonluğu az da olsa sayfalarına taşıdı. Dövüş sanatları camiamız ile yerel ve ulusal medyadan millilerimize övgü dolu başlıklar atıldı…
HÜRRİYET Spor Arena:
Avrupa Karate Şampiyonası’nda millilerden madalya yağmuru
Cumhuriyet:
Türkiye, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda genel klasman birincisi
AA:
Avrupa Karate Şampiyonası’nda millilerden madalya yağmuru
Face Gazete&Murat Botanlıoğlu:
Türkiye sizlerle gurur duyuyor
Milliyet SKORER:
Son dakika – Avrupa Karate Şampiyonası’nda Ali Sofuoğlu şampiyon oldu!
NTV Spor:
Avrupa Karate Şampiyonası’nda millilerden madalya yağmuru
Son Dakika:
Bravo çocuklar! Avrupa Karate Şampiyonası’ndan Türkiye’ye altın yağdı
Fanatik:
Karate Milli Takımı, tarihinin en başarılı dönemini geçiriyor
Silivri Haber Ajansı:
Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na Türk damgası
Spor Active:
Türkiye Sizlerle Gurur Duyuyor
ULUSLARARASI:
Dünya Karate Federasyonu (WKF)
Türkiye tarihinin Euro Karate 2021’de en iyi madalya tablosu
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