Saim Girgin: Eldiven Takmak Marifet Oldu !

Sporculuk döneminde bir çok derecesi olan ve hayatına antrenör olarak devam eden Saim Girgin’den görüşlerini Siyahkuşak okurları ile paylaştı.

Eski Boksör Saim Girgin “Artık boks, parayla pulla yapılıyor”

Uzun yıllardan beri Boks çalışmalarına devam eden Beşiktaşlı Eski Boksör geçtiğimiz günlerde Siyahkuşak’a yaptığı bir açıklamada Boks ile Kick Boks’un aynı oladığını ifade etmiş Boks’u savunmasıyla dikkat çekmişti. Siyahkuşak olarak Beşiktaşlı Boksör Saim Girgin’e konuk olduk ve Boks ile ilgili görüşlerini aldık. Vural Yılmaz, Girgin Hoca ile görüştü ve röportajdan önemli tespitler çıktı.

ŞİYAHKUŞAK: Sayın Hocam Merhaba, sizlerle bir röportaj çalışması yapalım istedik. Boks çalışmalarınız nası gidiyor?

Saim GİRGİN: Merhaba, çok sağolun, ziyaretiniz için teşekkür ederim. Boks çalışmalarımız iyi gidiyor. Genelde antrenmanlara girmeye çalışıyorum ve ayrıca kros çalışması yapıyorum.

SİYAHKUŞAK: Saim Hocam, bize ve okurlarımıza biraz kendinizden bahsedermisiniz?

Saim GİRGİN: 1970 yılında Beşiktaş’ta Boks’a başladım ve Büyükdere Boronkay’da devam ettim. Muhtelif Türkiye şampiyonluklarım var. Çalışmalarımı Antrenör olarak sürdürüyorum.

SİYAHKUŞAK: Antrenmanlarınız nasıl geçiyor, eskiye göre bir takım değişiklikler var mı?

Saim GİRGİN: Tabi olmaz mı? Boks’ta teknik ve taktik açıdan ilerlerken, şüphesiz bilimsel çalımalarda ön planda geliyor. Biz Boks’un özüne sadık kalarak, günümüz koşullarını ihmal etmeden yolumuza devam ediyoruz. Başarılı olmanın yolu daha çok çalışmaktan ve tabi ki doğru çalışmaktan geçiyor.

SİYAHKUŞAK: Hocam sporcu olarak ringlerde mücadele ettiğiniz dönemlerde aldığınız dereceler var mı?

Saim GİRGİN: Mutlaka bir takım derecelerim var. Fakat bunlardan size 4 tanesini söylemek isterim. 1975 Türkiye Gençler Şampiyonluğu, 1976 Türkiye Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonluğu, 1978 Türkiye Gençler ve Büyükler Şampiyonluğu, 1978 Silahlı Kuvvetler Türkiye Şampiyonluğu.

SİYAHKUŞAK: Hocam sizin Boks yaptığınız dönemlerde ringlerde mücadele eden bir kaç isim sayabilirmisin?

Saim GİRGİN: Tabi sayarım. Bunlardan Selami Karakelle, Köksal Özoğluöz, Cemalettin Ertop, Tuncay Sipahi, Abdülkadir Güler, Ail Canay, Niyazi Kaban, gibi önemli isimler var.

SİYAHKUŞAK: Haftada kaç gün ve hangi saatler arasında çalışma yapıyorsunuz.

Saim GİRGİN: Haftada 3 Gün Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çalışma yapıyoruz. Her seans çalışmamız 2 saat sürüyor. Bunun dışında dediğim gibi ekstra çalışmalarda yaparak formda kalıyoruz. Ben özellikle kros çalışmayı seviyorum.

SİYAHKUŞAK: Hocam bize biraz boksun temelinden, özünden bahsedermisiniz?

Saim GİRGİN: Boks’ta merdiven basamak basamak çıkılır. Geerkirse bir teknik için aylarca çalışırız. Temelde önce ayaklar, sonra sol direkten çalışma başlar. Günümüzde eldivene hevesli çok kişi var. Halbuki daha önce çıplak elle teknik çalışma yapılır. Temelin oturması sağlanır. Şimdi bakıyorumda eldiven herşeyden önce geliyor.

SİYAHKUŞAK: Hocam size özel bir soru soralım. Beşiktaşlı Eski Boksör Nafiz Başaran’la kaç yıl beraber çalıştınız. Dostluğunuz devam ediyor mu?

Saim GİRGİN: Hem Beşiktaş’ta hemde Sağlam Spor Merkezi’nde Uzun yıllar beraber çalıştık. Arkadaşlığımız da dostluğumuzda devam ediyor. Bu vesile ile kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum.

SİYAHKUŞAK: Boks Federasyonu’nun çalışmalarını nasıl buluyorsunuz.

Sam GİRGİN: Boksun iyi yerlerde olması için, mutlaka federasyona önemli görevler düşüyor. Benim düşüncem iyi antrenörlere, iyi çalıştırıcılara federasyonda görev verilmeli. Malzemeciden Boks Antrenörü olduğunu görüyorum. Nasıl olmuş, bu doğru değil.

SİYAHKUŞAK: Hocam bu röportaj çalışmamız için teşekkür edrim. Antrenörlük hayatınızda başarılar diliyorum. Size kolay gelsin.

Saim GİRGİN: Bende teşekkür ederim. Geldiniz ve bana bu imkanı verdiniz. Size ve Siyahkuşak Budo Sporları Sitesine başarılar diliyorum.