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  • Muaythai Veteranlar Türkiye Şampiyonası final müsabakaları devam ediyor…
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    27 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Muaythai Veteranlar Türkiye Şampiyonası final müsabakaları devam ediyor…

SİYAHKUŞAK

Muaythai Veteranlar Türkiye Şampiyonası 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Nevşehir  Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu’nda düzenleniyor. Eleme Müsabakaları 26 Ekim’de yapılırken final müsabakaları 27 Ekim’de yapılacak.

Federasyonun faaliyet planında yer alan Veteranlar Türkiye Muaythai Şampiyonası açılış töreni ile başladı, Şampiyonanın açlışında; Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve Gençlik Spor Şube Müdürü Mustafa Şahin katıldı. Eleme müsabakalar ile devam edilirken pazar günü final müsabakaları ile sona erecek.

 

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