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Samsun’daki Spor Lisesinde Judo, Teakwondo ve Karate Eğitimi

01 Haziran 2018 Cuma, 20:54
Karate Lise

2018-2019 Eğitim ve Öğretim döneminde Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, Tematik Spor Branşları çerçevesinde karate branşı için öğrenci alımı yapacak.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim döneminde Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, 9. sınıftan itibaren Tematik Spor Branşlarına uygun öğrenci alımı yapacak. Okul için yetenek sınavı başvuruları 1-26 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Lise, 90 kişilik öğrenci kontenjanını Judo, Teakwondo ve Karate branşlarına uygun olarak paylaştırılacak. Belirtilen branşlara yeterince müraacat olmadığı takdirde diğer branşlardan da öğrenci alımı sağlanacak.

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Kaynak: TKF

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