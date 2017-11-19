Sensei Hakan Alpay Filistin Haifa Şehrinde Seminer Verdi

Filistin Karatesine Türk Desteği… Sensei Hakan Alpay Filistin Haifa’da Seminer Verdi, Salon Doldu Taştı!

Filistin Karate Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren karatecilere senede 2 kez giden Sensei Hakan Alpay 16-18 Kasım tarihleri arasında seminer verdi. Haifa Şehrinde yoğun bir katılım ile gerçekleşen seminere her yaştan karateciler iştirak etti.

Sensei Alpay’ın idaresinde Filistin karatesinin önde gelen karatecilerininde katıdığı seminer başarılı bir şekilde sonuçlandı. Yapılan ortak çalışmalar ile karatenin Filistin’de gelişimine destek sunuldu. Alpay, karatecilere kihon ve kumite çalışması yaptırarak bilgi ve tekniklerini güncelledi. Küçük-büyük tüm katılımcılara ilgi gösteren Alpay Hoca onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.