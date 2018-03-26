İspanya Açık Taekwondo Turnuvası Alicante’de Yapıldı

Uluslararası İspanya Açık Taekwondo Turnuvası 25 Mart 2018 tarihinde İspanya’nın Alicante şehrinde yapıldı.Türkiye, milli takım düzeyinde erkekler ve bayanlarda toplam 14 sporcu ile katıldı.

Bu yıl onaltıncısı düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda puan veren Uluslararası İspanya Açık Taekwondo Turnuvası’na 47 ülkeden toplam 438 sporcu katıldı.

Türkiye, milli takım düzeyinde erkekler ve bayanlarda toplam 14 sporcu ile katıldığı turnuvada; 3 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Bayanlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım ile 73 kiloda Nur Tatar Askari altın madalya kazanırken, 53 kiloda Zeliha Ağrıs bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise 63 kiloda Hakan Reçber altın madalyaya uzanırken, 54 kiloda Deniz Dağdelen, 58 kiloda Emircan Turan ve 80 kiloda Yunus Sarı bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldılar.