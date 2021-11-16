TÜRKİYE LEİ TAİ ŞAMPİYONASI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

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TÜRKİYE LEİ TAİ ŞAMPİYONASI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

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TÜRK KYOKUSHİNİ SES GETİRDİ: ‘POLONYA’DA TOPLAM 7 MADALYA’

196 okunma — 16 Kasım 2021 14:20
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SİYAHKUŞAK

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Türk ‘Kyokushin Karate’ ses getirdi! Polonya’da 13-15 Kasım tarihleri arasında  gerçekleşen 34. Kyokushin Karate Avrupa Şampiyonası’nda Kkokushin Karate Milli Takımı toplam 7 madalya kazanarak gücünü ortaya koydu.

TKF bünyesinde Esat Başkan döneminde federasyonda yer almaya başlayan Kyokushin Karate meyvelerini vermeye başladı. 34. Kyokushin Karate Avrupa Şampiyonası’nda tatamide madalya mücadelesi veren Milli Takımımız ses getirdi! Karatenin zorlu ekollerinden biri olan ve WKF ‘de yer alan stillerden Kyokushin’de millilerimiz 7 kez kürsü gördü. Ay Yıldızlı bayrağımız göndere çekilirken kürsü başarısı gösteren sporcularımız bayrağımızı omuzlarda taşıdı.

Polonya’nın katoviçe kentinde 13 15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 34. Kyokushin Karate Avrupa Şampiyonası’na 23 sporcu ile katıldık, 7 madalya aldık. Şampiyonada 1 tane birincilik, 2 tane ikincilik, 4 tane üçüncülük alan takımımız çıtayı yükselterek çıktı.

Bir sorumuzu yanıtlayan Kyokushin Milli Takım Antrenörü Abdullah Mingsar, “Yaklaşık 20 günlük bir milli takım kampını Bursa’da geçirdik. Güzel ve verimli bir kamp oldu.
Güçlü ülkelerle yarıştık beklediğimiz başarı daha büyüktü ama bu da küçümsenecek bir başarı kesinlikle değil” dedi.

Milli Takım kafilesinde, 1 yönetici: Muhammer Özbey, 4 antrenör: Ömer Duran, Ömer Salih Cengiz, Abdullah Mingsar, Murat Altuntaş ve 2 hakem; İsmail Keskin ve Abdullah Kaya yer aldı.

Abdullah Mingsar,  “Ayrıca bundan sonra çok daha iyi ve büyük başarılara kesinlikle imzamızı atacağız, gün geçtikçe daha çok ilerliyoruz” diye görüşlerini ifade etti.

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