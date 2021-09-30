BAHRİ TANRIKULU TAEKWONDO FEDERASYONU BAŞKAN ADAYI

Eski Milli Taekwondocumuz Bahri Tanrıkulu Türkiye Taekwondo Federasyonu için göreve talip oldu. Geçtiğimiz günlerde adaylığını duyuran Tanrıkulu puanlama, tesisleşme ve Süper Liğ gibi projelerle

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Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrası federasyon başkanlığı seçimlerinin yapılmasının kesinlik kazanmasının ardından başkan adayları bir bir göreve talip oldular. Taekwondo Federasyonu için eski milli taekwondocumuz Bahri Tanrıkulu da göreve talip olan adaylardan biri oldu. Tanrıkulu, duyurularında; “Gençliğimiz ve enerjimiz ile, Ülkemizin gençlerine sahip çıkmak için hazırız. Tüm Tecrübemiz ve yetkinliğimiz ile görev almak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

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Bölge Koordinatörlükleri’nin kurulması, bölge liğlerinin oluşturulması, Taekwondo çalıştayı, puanlama, tesisleşme ve Süper Liğ gibi projelerle yola çıkarken “ben” değil “biz” dedi. Başkan adayı Bahri Tanrıkulu, Taekwondoda İlk olimpiyat madalyasını kırık kolu ile mücadele ederek ülkemize kazandırma başarısı gösterdi.