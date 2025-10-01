ANLAMLI VEFA: 5. ESAT DELİHASAN ULUSLARARASI KUPASI

Bursa’da Karateye Anlamlı Bir Vefa:

5. ESAT DELİHASAN ULUSLARARASI KUPASI

Haber: Vasfi AŞCÇI – SİYAHKUŞAK

Bursa’nın Yıldırım ilçesi, geçtiğimiz günlerde karate camiası için tarihi bir ana tanıklık etti. 5. Esat Delihasan Uluslararası Kupası, sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Türk karatesine büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Esat Delihasan’a vefa niteliğinde duygusal bir buluşma oldu.

Turnuvanın açılışında organizasyonun liderliğini üstlenen, aynı zamanda Yıldırım’ın kıymetli karate antrenörü ve Kyokushin branş şefi olan Sensei Ömer Duran , tüm katılımcılara hitap ederek sıcak bir “hoş geldiniz” konuşması yaptı. Duran hocanın sözleri, hem sporcular hem de izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı; disiplin, saygı ve karate ruhunu hatırlatan ifadeleri alkışlarla karşılandı.

Ardından kürsüye çıkan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Sayın Ercüment Taşdemir ve Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Başkan Vekili Selim Yolgeçen, yaptıkları konuşmalarda turnuvanın anlamına değindiler. Her iki isim de Esat Delihasan’ın Türk karatesine kattığı değeri vurgularken, organizasyonun uluslararası boyutuna dikkat çektiler ve bu etkinliğin duygusal yönünü öne çıkardılar.

Turnuva boyunca 9 farklı ülkeden gelen sporcular , disiplin ve centilmenlik içerisinde mücadele etti. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi. Bu anlar hem sporcular hem de aileleri için büyük bir gurur kaynağı olurken, salondaki atmosfer de görülmeye değerdi.

Organizasyon, Sensei Ömer Duran hocamızın büyük özverili gayret ve çabalarıyla, Bursa Yıldırım Belediyesi’ nin ev sahipliğinde ve Türkiye Karate Federasyonu’nun güçlü desteğiyle kusursuz bir şekilde gerçekleşti. Tüm detayların titizlikle planlandığı, düzen ve tertibin en üst seviyede olduğu turnuvadan katılımcılar büyük bir memnuniyetle ayrıldılar. Hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığı bu etkinlik, karate camiasına örnek olacak bir organizasyon olarak hafızalara kazındı.

Esat Delihasan ’ın adını yaşatan bu anlamlı turnuva, hem bir vefa göstergesi hem de karate sporunun disiplin, saygı ve birlik değerlerini hatırlatan unutulmaz bir şölen olarak tarihe geçti.



