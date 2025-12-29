SON DAKİKA!
WKF, 2026 YARIŞMA KURALLARINDA YENİ DÖNEM!
MUŞ KARATE TAKIMI 2025’TE ZİRVEYE KOŞTU, 191 MADALYA İLE TARİHİ BAŞARI
MUŞ KARATE TAKIMI 2025’TE ZİRVEYE KOŞTU, 191 MADALYA İLE TARİHİ BAŞARI
MANİSA’YA YAKIŞAN BİR LİG, ORAYA ÇOK YAKIŞACAK BİR FİNAL
MANİSA’YA YAKIŞAN BİR LİG, ORAYA ÇOK YAKIŞACAK BİR FİNAL
TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİĞİ MEHMET KARAASLAN ETABI’NDA ZİRVE 1461 FİGHT CLUB’IN
TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİĞİ MEHMET KARAASLAN ETABI’NDA ZİRVE 1461 FİGHT CLUB’IN
DOJO’DAN HAYATA UZANAN BİR TEKAMÜL YOLCULUĞU: SENSEİ AHMET ÇAVUŞ
DOJO’DAN HAYATA UZANAN BİR TEKAMÜL YOLCULUĞU: SENSEİ AHMET ÇAVUŞ
TATAMİNİN RUHU, SANAYİNİN GÜCÜYLE BULUŞUYOR:
TATAMİNİN RUHU, SANAYİNİN GÜCÜYLE BULUŞUYOR:
2027 AVRUPA OYUNLARI EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI RESMEN İMZALANDI
2027 AVRUPA OYUNLARI EV SAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI RESMEN İMZALANDI
TKF Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Kobaş’tan Açıklama
TKF Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Kobaş’tan Açıklama
DÖVÜŞÇÜLERİN DENİZ TUZU SIRRI: DOĞADAN GELEN GÜÇ
DÖVÜŞÇÜLERİN DENİZ TUZU SIRRI: DOĞADAN GELEN GÜÇ
SURVİVOR 2026 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
SURVİVOR 2026 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
BİLGİNİN IŞIĞINDA BİR ÖMÜR: YAKUP MELETLİ VE HAKİKATİN YOLCULUĞU
BİLGİNİN IŞIĞINDA BİR ÖMÜR: YAKUP MELETLİ VE HAKİKATİN YOLCULUĞU

ARAS’IN YIDIZLARINA MADALYA YAĞMURU!

ARAS’IN YIDIZLARINA MADALYA YAĞMURU!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Disiplin, Özveri ve Mücadele:

ARAS’IN YIDIZLARINA MADALYA YAĞMURU!

F. Vural YILMAZ SİYAHKUŞAK

Aras Derin Akademi Spor Kulübü’nden yıldızlar geçidi! Sakarya-Hendek’te gerçekleşen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap müsabakalarında Aras’a madalya yağmuru!

Aras Derin Akademi, 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde Sakarya-Hendek Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve 76 kulüpten 1250 sporcunun katılım sağladığı Spor Toto Yıldızlar Ligi’nin 2.etabında mücadele verdi.

Akademinin sporcuları disiplin, özveri ve mücadelenin karşılığını tatamide aldı. Kulüp olarak 30 sporcu ile katıldığı Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2.Etap müsabakalarında 11 altın, 13 gümüş, 11 bronz madalya kazandı. Kata ve Kumite olarak her iki kategoride yarışan  kulübün yıldızları bir kez daha parladı!

Aras’ın yıldızları yine başarıdı:

*2016 Doğumlu Altın çocuk Aras Derin Ercan yine çifte Altın madalya kazandı. Hem Kata, hem kumitete Altın madalya ile Yıldızlar Ligi Şampiyonu oldu.

*2014 Doğumlu Betül Abide Yumru katada Altın madalya, kumitede Bronz madalyanın sahibi oldu.

*2018 Doğumlu Meryem Nur Balıkçı katada Altin ve kumitede Gümüş madalya kazandı.

*2014 Doğumlu İremsu Abrak Katada Bronz madalya sahibi oldu

*2018 Doğumlu Esila Turgut Kumitede Şampiyon oldu.

Aras’ın yıldızları geleceğe umutla bakıyor.

Aras Derin Akademi Spor Kulübü Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2.Etap müsabakalarına toplam 30 sporcu ile katılırken, 11 altın, 13 gümüş ve 11 bronz madalya kazanmış oldu. Liğin 2. Etabından başarıyla çıkan Aras’ın yıldızları geleceğe umutla bakıyor.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.