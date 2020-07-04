ASLAN ABİD UĞUZ: “MEVCUT SEÇİM SİSTEMİNİ MUTLAKA DEĞİŞTİRECEĞİZ.”

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Adayı Abit Uğuz, SİYAHKUŞAK E Dergi’ye her sözü manşet gibi açıklamalar yaptı. Aday, Abit Uğuz, “Ana Statü ile federasyon bütçesinden kulüplere, altyapıya %15 oranında yardım yapma mecburiyeti maalesef kaldırıldı. Mevcut seçim sistemini mutlaka değiştireceğiz.” dedi.

SİYAHKUŞAK E Dergi’den Vural Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan Karate Federasyonu Başkan Adayı Aslan Abid Uğuz, çarpıcı açıklamalar yaptı. Sizin aday olmanızı sağlayan sebepler nelerdir? şeklindeki bir soruya nasıl aday olduğunu şöyle açıkladı;

“Camiamızdaki birçok saygın Hocamız var olan sistemdeki başta liyakat dışı görevlendirmelere, yapılan haksız uygulamalara, dojoların düştüğü ekonomik duruma, antrenör ve hakemlerimize reva görülen ekonomik şartlara olmak üzere, haklı bir refleks hareketi başlatmışlardı. Hocalarımız sürekli yeni katılımlarla büyüyen bu grubun başkan adayı olmam konusunda onurlandırıcı bir teklif yaptılar. Bu durumun, hayatını karate adamış değerli hocalarımıza yaşattığı olumsuzluklara artık dur demenin bir görev olduğunu düşündüm ve aday oldum ve ” İşimiz Aşkımız Karate” diyerek yola çıkmış olduk.”

“Aslan Abid Uğuz, dojoları ilgilendiren bir konuda, “2014 yılında hazırlanan Ana Statü ile federasyon bütçesinden kulüplere, altyapıya %15 oranında yardım yapma mecburiyeti maalesef kaldırıldı.”

Abid Uğuz, açıklamasında, “Karatenin asıl yapılması ve gelişmesi gereken yerin Dojolarımız olduğu asla unutmayacağız. Dojolarımıza bu konuda gerekli destek sağlayacağız. 2014 yılında hazırlanan Ana Statü ile federasyon bütçesinden kulüplere, altyapıya %15 oranında yardım yapma mecburiyeti maalesef kaldırıldı. Biz bu yardım şartını Ana Statüye tekrar koyacağız. Mevcut sportif başarı bizi her zaman mutlu edip gururlandırmıştır ama benim için başarının sınırı yoktur. Kötü olanı iyi, iyi olanı çok iyi, çok iyi olanı mükemmel yapmak mükemmeli de korumak ana hedefimizdir.” diye devam etti.

Uğuz: “Mevcut seçim sistemini mutlaka değiştireceğiz.”

“Fakat biz yine de mevcut seçim sistemini mutlaka değiştireceğiz. Sadece belli bir şampiyonaya katılanların oy kullandığı bir sistemin Karate Sporunun imajını zedeleyen görüntülere sebep olduğu açıktır. Mevcut oy verme ve seçim sisteminin değiştirilmesi; var olan adaletsiz oy verme hakkı dağılımının düzeltilmesi gerekmektedir. Tüm turnuva ve organizasyonlara katılan, Karateye sporcu, hakem, antrenör yetiştiren, yıllarını bu spora vermiş duayen hocalarımızın kendini yönetecek Federasyonu seçmede oy kullanmasını engelleyen bu sistemin adil bir seçim sistemiyle değiştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.”