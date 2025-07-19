

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’nın ardından tüm TKF ekibi biraraya geldi. Başkan Ercüment Taşdemir, Asya Önel kızımızı rahmetle anarak, “Asya’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’nın ardından, müsabakalar sonrası yönetim kurulu üyeleri, hakemler, antrenörler ve organizasyon ekibi ile bir araya geldi. Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı’nın da katılım sağladı.



Buluşmada Başkan Ercüment Taşdemir, genç yaşta kaybettiğimiz Asya Önel kızımızı rahmetle anarak, “Asya’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi. Başkan, Ahmet Önel hocaya başsağlığı dileklerini iletti.

Şampiyonaya verdikleri desteklerden dolayı Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı’ya, Tekirdağ Karate İl Temsilcimiz Alperen Çitak’a ve bu akşamın gerçekleşmesinde emeği geçen Av. Murat Meral’a milli takım eşofmanı hediye eden Başkan Taşdemir, katkıları için federasyon adına teşekkür etti.