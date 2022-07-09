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BİRMİNGHAM 2022 DÜNYA OYUNLARI’NDA FİLİPİNLER KARATE MİLLİ TAKIMI İLK MADALYASINI ALDI

BİRMİNGHAM 2022 DÜNYA OYUNLARI’NDA FİLİPİNLER KARATE MİLLİ TAKIMI İLK MADALYASINI ALDI

ABD’nin Birmingham kentinde düzenlenen Birmingham 2022 Dünya Oyunları’nda Filipinler Karate Milli Takımı madalya mücadelesi veriyor. Filipinler’in koçu Okay Arpa’da takımının başarısı için tataminin kenarında görevini yapıyor. Arpa’nın sporcusu Junna Tsukii çıktığı final maçında rakibini yenerek oyunlarda ilk Altın madalyayı kazandı.

Birmingham 2022 Dünya Oyunları’nda Kadınlar Kumite -50 kg etkinliğinde  Filipinler’den Junna Tsukii Altın madalya kazandı. Büyük mutluluk yaşayan Tsukii, gözyaşlarını tutamadı ve sevincini hocası Okay Arpa paylaştı. Oyunlarda Filipinlerin ilk Dünya Şampiyonu, ödül töreninde madalyasını alırken, ulusal marşları eşliğinde bayrağı göndere çekildi. Tsukii’nin Altın madalyasından sonra ekibe övgüler yağdı. Yorumlarda, “Tebrikler Filipinler Karate Federasyonu! İyi iş, Koç Okay Arpa! Hepimiz seninle gurur duyuyoruz! ifadeleri yer aldı.

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