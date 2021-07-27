BOKSTA BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNALDE

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TOKYO 2020’DE SESSİZ GÜN!
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 27 Temmuz Salı günü boksta Busenaz Sürmeneli, Judoda Vedat Albayrak, Taekwondoda Nafia Kuş müsabakalar yaptı.
Boksta Busenaz Sürmeneli kadınlar -69kg ilk turunda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska’yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Busenaz Sürmeneli’nin çeyrek finalde rakibi Ukraynalı Anna Lysenko oldu. Çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03’te başlayacak.
Judoda Vedat Albayrak -81kg ilk turdaJapon Takanori Nagase’ye yenilerek elendi.
Taekwondoda Nafia Kuş, kadınlar +67 kg ilk tur karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti’nden Katherine Rodriguez Peguero’ya altın vuruş sonunda mağlup olarak elendi.
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