ankara escort
sex porno porno film porno seyret sex video porno izle porno sex sex izle bodrum escort sex hikaye

istanbul escort

manavgat escort manavgat escort bayan belek escort manavgat escort

Sıradaki içerik:

TOKYO 2020’DE SESSİZ GÜN!

e
sv

BOKSTA BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNALDE

44 okunma — 28 Temmuz 2021 00:46
avatar

SİYAHKUŞAK

Yorum Yaz

Favorilere Ekle
  • e

    Mutlu

  • e

    Eğlenmiş

  • e

    Şaşırmış

  • e

    Kızgın

  • e

    Üzgün

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 27 Temmuz Salı günü boksta Busenaz Sürmeneli, Judoda Vedat Albayrak, Taekwondoda Nafia Kuş müsabakalar yaptı.

Boksta Busenaz Sürmeneli kadınlar -69kg ilk turunda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska’yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Busenaz Sürmeneli’nin çeyrek finalde rakibi Ukraynalı Anna Lysenko oldu. Çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03’te başlayacak.

Judoda Vedat Albayrak -81kg ilk turdaJapon Takanori Nagase’ye yenilerek elendi.

Taekwondoda Nafia Kuş, kadınlar +67 kg ilk tur karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti’nden Katherine Rodriguez Peguero’ya altın vuruş sonunda mağlup olarak elendi.

 

Benzer İçerikler
MURAT DELİHASAN: ŞİMDİ HASAT ZAMANI
Haberler MURAT DELİHASAN: ŞİMDİ HASAT ZAMANI
KARATE MİLLİ TAKIMI TOKYO’DA
Haberler KARATE MİLLİ TAKIMI TOKYO’DA
TOKYO 2020’DE SESSİZ GÜN!
Haberler TOKYO 2020’DE SESSİZ GÜN!
ÇUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SPORCULARIMIZIN BAŞARISINI TEBRİK EDİYOR
Haberler ÇUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SPORCULARIMIZIN BAŞARISINI TEBRİK EDİYOR
HAKAN REÇBER’DEN BRONZ MADALYA
Haberler HAKAN REÇBER’DEN BRONZ MADALYA
HATİCE KÜBRA İLGÜN BRONZ MADALYA KAZANDI
Haberler HATİCE KÜBRA İLGÜN BRONZ MADALYA KAZANDI
  • Site İçi Yorumlar
En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !
Side escort İncekum escort Batıköy escort Kızılağaç escort Çikcilli escort Iğdır mutlu son Isparta mutlu son