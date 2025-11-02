IKSSKF’nin davetine İngiltere’den katıldı…

BU YAZ VİETNAM’DAN CELAL AKGÜL GEÇTİ!

Haber: SİYAHKUŞAK

İngiltere’deki karate elçimiz Sensei Celal Akgül, yaz aylarını boş geçmedi. IKSSKF’nin özel davetini kabul ederek Vietnam’a giden elçimiz, başarılı bir karate gösterisi yaptı.

9 th. Dan Sensei Celal Akgül, Haziran’ın 20’sinde Vietnam’a davet edildi. Birlikte çalıştığı INTERNATIONAL KARATE SHORIN RYU-SHOTOKAN FEDERATION (IKSSKF) çatısı altında diğer ülkelerden gelen masterlerle buluştu. Herkes stilinin üzerine gösteriler yaptı.

Akgül hoca shotokan kataları ve teknikleri üzerine gösteriler yaptı. Yaz etkinliğine Nepal’den, Çin’den, Hindistan’dan, Almanya’dan ve Amerika’dan ustalar geldi ve güzel bir buluşma gerçekleşti.

Konu hakkında SİYAHKUŞAK Web’e bilgi veren Sensei Celal Akgül Vietnam kampından memnuniyetle ayrıldığını ifade ederek, “Shaolin Kung-fu ve bir çok hocayla tanıştım, bizimle çok ilgilendiler. Sağ olsunlar” dedi.

Akgül hoca, “Benim bütün masraflarımı karşıladılar, insanlar sıcak kanlı ve gayet rahat insanlar, gelecek yıllarda yine gideceğim” diye devam etti.

Kampta grubun içinde en yüksek Dan sahibi olduğunu ifade eden Akgül, özellikle kung-fu talebeleri çok ilgi gösterdiğini belirtti.