SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
CAMİANIN SESİ BURASI
CAMİANIN SESİ BURASI
KADER, İRADE VE MÜKEMMELLİK YOLU: VAROLUŞSAL BİR KARATE-DO OKUMASI
KADER, İRADE VE MÜKEMMELLİK YOLU: VAROLUŞSAL BİR KARATE-DO OKUMASI
Hakem Terfilerinde Yeni Dönem! MHK’den Önemli Duyuru
Hakem Terfilerinde Yeni Dönem! MHK’den Önemli Duyuru
Batuhan Doruk’un Altın Zaferi: Efsane Haldun Alagaş’ın İzinde 
Batuhan Doruk’un Altın Zaferi: Efsane Haldun Alagaş’ın İzinde 
Tavşanlı Karate’den Tarihi Başarı: Avrupa Yolunda Gurur Dolu Bir Hikâye
Tavşanlı Karate’den Tarihi Başarı: Avrupa Yolunda Gurur Dolu Bir Hikâye
EŞMELİ ÇOCUKLARIN CUMHURİYET COŞKUSU: YETENEKLERİYLE GÖZ DOLDURDULAR
EŞMELİ ÇOCUKLARIN CUMHURİYET COŞKUSU: YETENEKLERİYLE GÖZ DOLDURDULAR
Eşme’de Coşku Dolu Ayva Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Eşme’de Coşku Dolu Ayva Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
TÜRK SAVAŞ SANATI BAGATUR’UN TUĞ SEMİNERİ YAPILDI
TÜRK SAVAŞ SANATI BAGATUR’UN TUĞ SEMİNERİ YAPILDI
SHOTOKAN’IN RUHU: FİZİĞİN ÖTESİNDE BİR KARAKTER YOLCULUĞU
SHOTOKAN’IN RUHU: FİZİĞİN ÖTESİNDE BİR KARAKTER YOLCULUĞU
YTKF, DAN DENKLİĞİ VE DAN SINAVI YAPILDI, İBRAHİM ALTINOVA ANILDI!
YTKF, DAN DENKLİĞİ VE DAN SINAVI YAPILDI, İBRAHİM ALTINOVA ANILDI!

BU YAZ VİETNAM’DAN CELAL AKGÜL GEÇTİ!

BU YAZ VİETNAM’DAN CELAL AKGÜL GEÇTİ!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

IKSSKF’nin davetine İngiltere’den katıldı…

BU YAZ VİETNAM’DAN CELAL AKGÜL GEÇTİ!

 

Haber: SİYAHKUŞAK 

İngiltere’deki karate elçimiz Sensei Celal Akgül, yaz aylarını boş geçmedi. IKSSKF’nin özel davetini kabul ederek Vietnam’a giden elçimiz, başarılı bir karate gösterisi yaptı.

9 th. Dan Sensei Celal Akgül, Haziran’ın 20’sinde Vietnam’a davet edildi. Birlikte çalıştığı INTERNATIONAL KARATE SHORIN RYU-SHOTOKAN FEDERATION (IKSSKF) çatısı altında diğer ülkelerden gelen masterlerle buluştu. Herkes stilinin üzerine gösteriler yaptı.

Akgül hoca shotokan kataları ve teknikleri üzerine gösteriler yaptı. Yaz etkinliğine Nepal’den, Çin’den, Hindistan’dan, Almanya’dan ve Amerika’dan ustalar geldi ve güzel bir buluşma gerçekleşti.

Konu hakkında SİYAHKUŞAK Web’e bilgi veren Sensei Celal Akgül Vietnam kampından memnuniyetle ayrıldığını ifade ederek, “Shaolin Kung-fu ve bir çok hocayla tanıştım, bizimle çok ilgilendiler. Sağ olsunlar” dedi.

Akgül hoca, “Benim bütün masraflarımı karşıladılar, insanlar sıcak kanlı ve gayet rahat insanlar, gelecek yıllarda yine gideceğim” diye devam etti.

Kampta grubun içinde en yüksek Dan sahibi olduğunu ifade eden Akgül, özellikle kung-fu talebeleri çok ilgi gösterdiğini belirtti.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.