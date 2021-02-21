COVİT 19 LA SAVAŞTA MUTLAKA AŞI YAPTIRMALIYIZ, HEMDE GÜVENLE, ÇÜNKÜ BAŞKA ÇAREMİZ YOK!

Aşılar kovit 19 salgınını önlemede önemli bir araçtır. Asıl önemli olan aşının herkese zamanında ve adil bir şekilde yapılmasıdır. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla beraber sağlık çalışanları, polis, itfaiyeci,öğretmen vb.lerinin de hızlı bir şekilde aşılanması gereklidir. Aşılamadan başka bir çare gözükmüyor!

Çünkü yapılan araştırmalara göre hastalığın kendi haline bırakılması durumunda sürü bağışıklığının olması ve bu sürede virüsün etkisiz olma yönünde mutasyona uğraması en azından 10 yılı geçecektir. Bu 10 yılda ise çok fazla kayıp verilecektir. Aşılama olması durumunda Covit 19 virüsünün olumlu yöne mutasyona uğraması ise en fazla 3 yılda gerçekleşecektir. Ve can kaybı da çok daha az görülecektir.

Bu hastalığın şakaya gelir bir tarafı yoktur. Sadece sağlık açısından değil, işgücü ve ekonomik çöküş anlamında da çok önemli etkileri vardır. Bu nedenle covit 19 la olan savaşı kazanmaya yönelik olarak elimizi güçlendirecek olan bu aşıyı muhakkak yaptırmamız gereklidir.

Aşıdan korkmaya gerek yoktur. Ülkemizde onbinlerce kişinin aşılanması gerçekleşmiş olmasına rağmen ciddi bir yan etki şu anakadar kaydedilmiş değildir. Oysa aşının yapılmaması halinde her gün 1000 hatta daha fazla kayıpla karşılaşmamız sürpriz olmayacaktır.

Aşı enfeksiyona yakalanma riskini azaltır. Aşı enfeksiyonun ağır geçirilmesini önler. Sadece sağlıklı insanlara değil, kemoterapi alan hastalar dahil herkese güvenle aşı yapılabilir. Ancak hamileler üzerinde yeterli çalışmalar yapılmadığından dolayı daha temkinli yaklaşmak gerekir.

Dünyada en az 2.4 milyon insanın ölümüne neden olan bir hastalığa karşı geliştirilen aşıya karşı direnç insanlığa karşı çok pahalıya mal olabilir. Bu konuda ileri sürülenlerin tutarlı bir tarafı yoktur.

Özellikle Avrupa sağından gelen bazı kuşku yaratan beyanlar anlamsızdır. Aşıya karşı olan bu kesime şu soruyu sormak gerekir: Peki siz ne getiriyorsunuz? Hastalığı nasıl tedavi etmeyi düşünüyorsunuz? İşte bu sorular sorulduğunda bu kesim insanların acılarıyla dalga geçer bir tutumla hastalığın varlığını inkar etmektedirler. Oysa hemen hemen herkesin yanıbaşında Covit 19 dan kaynaklı ölümler olmuş ve bizlerde bu ölümlere acılar içine tanık olmuşuzdur.

İddia edildiği gibi RNA aşılarının insan DNA sını değiştireceği, aşı ile mikroçipler yerleştirileceği iddiası doğru değildir. Bu bilimsel olarak imkansızdır. ( Velevki böyle bir şey olsa buna gelmeden önce bu amaçlarını pek çok araçla gerçekleştirebilmeleri mümkündür. Mesela şu anki beslenme şeklimiz, yediğimiz içtiğimiz unsurlar bunun yapılabilmesine çok daha müsaittir. Ayrıca kulandığımız her türden ilaçlarla da bu neden yapılmıyor? Diğer aşılarla bu neden yapılmıyor? Kullandığımız her türden elektronik eşya, cep telefonları ile bu kontrol yapılabilirken bunları neden kullanıyor veya itiraz etmiyoruz da Covit 19 itirazımızın temel kaynağı halince?) Aşının mutasyondan ötürü fayda sağlamayacağı iddiası da tutarsızdır. Çünkü mutasyon söz konusu olsa bile aşılar küçük bir değişiklikle mutant virüse adapte edilebiliyor. Aşının kısırlığa neden olacağı yaklaşımı da çok inandırıcı değil.

Aşıların zenginlik aracı olarak görülmesi de çok doğru yaklaşım değil çünkü aşılar ilaç sanayide en ucuz unsurlar olarak bilinir.

Sonuç olarak aşı konusunda yaratılan spkeülasyonlar çok inandırıcı değildir. Çünkü ilk olarak baktığımızda ele çip takılacağı ifadesi ile yaratılan spekülasyonun gerçekleşmemesi bu konuda bir fikir verdi. İkincisi bunun bir hastalık olmadığı, abartılan bir hastalık olduğu yalanı da yanıbaşımızda toprağa verdiğimiz canlarla ne derece çürük bir iddia olduğu hususu olduğu çerçevesinde kendini gösterdi. Elbette yine tereddüt edilebilir, ama şu soruyu sormak lazım bu spekülatörlere: Aşıyı öldürücü olarak değerlendiriyorsunuz.. Aşıyı tehlikeli olarak değerlendiriyorsunuz, aşıya güvenmediğinizi söylüyorsunuz.. Peki covit 19 tehlikesiz mi? Covit 19 öldürmüyor mu? Covit 19 a çok mu güveniyorsunuz? Bu sorulara spekülatörlerin vermiş olduğu bla bla bla türü anlamsız kendilerinin dahi inanmadıkları cevaplar aslında insanlığın covit 19 la mücadelede aşıdan başka çaresi olmadığını açıkça gösteriyor.

Öyleyse haydi güvenle aşıya!!!